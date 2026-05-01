Johan Burman avslutar längdskidåkarriären

Längdskidåkaren Johan Burman meddelar att han lägger skidorna på hyllan efter en karriär präglad av både framgångar och utmaningar. Han blickar tillbaka på en fantastisk tid och ser fram emot ett nytt kapitel i livet.

Åkaren Johan Burman har tagit beslutet att avsluta sin karriär inom längdskidåkning. Beslutet, som han beskriver som både vemodigt och befriande, kommer efter en säsong präglad av utmaningar och utebliven uttagning till både världscuptävlingar och OS.

Burman, som debuterade i världscupen 2015, har under sin karriär representerat ett av de största hoppen i det svenska herrlandslaget, men har kämpat med att nå de allra största framgångarna. Han blickar tillbaka på en tid fylld av både glädje och besvikelse, och uttrycker en stolthet över den nivå han uppnått, trots att drömmarna om de största medaljerna inte förverkligades. Burman reflekterar över den senaste säsongen som särskilt svår, då han inte lyckades kvalificera sig för någon världscuptävling eller OS-truppen.

Han konstaterar att han under många tidigare säsonger kunnat identifiera orsakerna till sina resultat, men att han i år saknat en tydlig förklaring. Trots detta har han dragit lärdomar och samlat på sig erfarenheter. Han betonar att det varit en stor förmån att få utöva en idrott han älskar och att han är stolt över att ha nått den nivå han gjort.

Även om det känns tråkigt att inte ha uppnått sina största drömmar, accepterar han att han har gjort sitt bästa och att det är allt man kan begära av sig själv. Han minns med glädje sina två stafettsegrar i världscupen, samt sin pallplats i femmilen i Engadin 2021, men understryker att det viktigaste för honom är att ha varit på den nivån, snarare än enskilda resultat.

Han beskriver känslan av att vara en del av landslaget som fantastisk och säger att han kommer att sakna sina lagkamrater. Nu väntar ett nytt kapitel i Johan Burmans liv. Förra sommaren blev han pappa, och i sommar planerar han att vara pappaledig. Därefter kommer han att fokusera på att slutföra sin utbildning.

Han är öppen för framtiden och säger att det finns många möjligheter. Han nämner att han har många idéer, men att han ännu inte vet vilket håll han kommer att ta. Han avslutar med en självironisk kommentar om att han ibland kan vara en jobbig person och att hans lagkamrater kanske till och med tycker det är skönt att han inte längre är en del av laget.

Beslutet att avsluta karriären är ett naturligt steg efter en lång och krävande karriär, och han ser fram emot att utforska nya möjligheter och utmaningar. Han uttrycker en djup tacksamhet för alla minnen och erfarenheter han fått under sin tid som längdskidåkare och önskar landslaget all lycka till i framtiden. Han betonar att han lämnar skidåkningen med en känsla av stolthet och tillfredsställelse, trots att han inte nådde alla sina mål





