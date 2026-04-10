Johan Meijers Stryktipsguide: Premier League tillbaka med jackpot och skrällvarning

Spelexperten Johan Meijer ger sina analyser och speltips inför lördagens Stryktipsomgång. Premier League är tillbaka med en jackpot och möjligheter till skrällar, speciellt i matcherna med Liverpool, Everton, Stoke och Brighton.

Johan Meijer , en av Sveriges främsta spelexperter, delar med sig av sina heta tips och analyser inför lördagens Stryktipsomgång. Denna vecka är Premier League tillbaka på kupongen, kryddat med en jackpot på runt 13 miljoner kronor till en ensam vinnare. Meijer ser möjligheter till överraskningar och intressanta speldrag, bland annat i Liverpool och London. Premier League har haft ett ovanligt långt uppehåll, vilket kan påverka matchernas utgångar.

Liverpool tar emot Fulham i kupongens enda kvällsmatch. Förutsättningarna är intressanta då Liverpool spelade en tuff kvartsfinal i Champions League mot Paris SG i onsdags, och returen väntar redan på tisdag. Även om Liverpool ställer upp med sitt bästa lag, inklusive en återvändande Alexander Isak, kan trötta ben efter Champions League-matchen påverka prestationen. Fulham, som haft tre veckors speluppehåll och har chans på spel i Europa nästa säsong, bör vara väl förberedda och kan ställa till problem för Liverpool. Meijer garderar därför och hoppas på en skräll som kan generera höga utdelningar.\Everton, som har imponerat på bortaplan i Premier League, möter Brentford. Everton har visat starkt spel på resande fot och David Moyes har ett välstrukturerat lag som är skickligt på omställningar. Meijer ser en fin poängchans för Everton på Brentford Community Stadium. Stoke, å andra sidan, har haft en tyngre säsong än vad fansen hoppades på. Efter en stark start har formen pekat nedåt, och laget ser ut att ha fokus på nästa säsong. Flera nyckelspelare saknas dessutom. Blackburn, som behöver poäng, har visat förbättrad struktur under sin nya manager, vilket talar för en tuff match. Brighton, som visade lovande spel före landslagsuppehållet, möter Burnley. Burnley har haft svårt att försvara sig, vilket talar för en segerchans för Brighton. Liverpool är ett populärt lag bland svenska spelare, vilket ofta genererar många streck på Stryktipset. Men med tanke på Champions League-returen på tisdag, och Fulhams förmåga att ta poäng mot Liverpool tidigare, rekommenderar Meijer en helgardering för att maximera vinstchanserna.\Sammanfattningsvis ser Meijer flera intressanta matcher och möjligheter till höga utdelningar. Han betonar vikten av att ta hänsyn till faktorer som matchschema, skador och lagens form. Liverpools Champions League-match kan påverka deras prestation mot Fulham. Evertons starka bortaspel talar för en poängchans mot Brentford. Stoke, som haft en svår säsong, möter ett Blackburn som behöver poäng. Brighton har goda chanser mot Burnley. Meijer uppmanar till eftertanke och att gardera, speciellt i matcher där favoriter kan ha en tuff uppgift. Denna vecka bjuder på spännande matcher och potential för överraskningar, vilket gör Stryktipset extra lockande





Stryktipset Premier League Johan Meijer Liverpool Fulham Everton Brentford Stoke Blackburn Brighton Burnley Speltips Analys Jackpot

