Johan Örnemar: Från korruptionens Ryssland till Miljöpartiets riksdagslista

Johan Örnemar söker riksdagsmandat för Miljöpartiet efter en tid som vice vd i Ryssland där han mötte omfattande korruption. Hans erfarenheter gav honom en ny syn på välfärd och gör honom till en engagerad miljöpolitiker.

Den ryska marknaden blomstrade under början av 2000-talet och Johan Örnemar var mitt uppe i det hela som vice vd för Swedish Branch , ett företag som hjälpte skandinaviska företag att ta steget in på den nyöppnade ryska marknaden.

Företaget handlade bland annat med plastprodukter och förpackningslösningar. Örnemar mötte dock ett samhälle genomdränkt av korruption där mutor var en nödvändighet, men han hävdar att han själv höll sig till de formella uppgifterna medan hans vd hanterade de gråzonerna. Arbetstiden var lång och intensiv, hans egen lägenhet i St Petersburg var ohygglig och han måste flytta in hos svärfadern. Efter att ha blivit sparkad återvände han till Sverige, hamnade i en utbrändhet och upptäckte värdet av den svenska välfärden.

Som pappa blev hans naturintresse väckt och han började engagera sig för barns rättigheter. Det ledde honom till Miljöpartiet där han nu söker riksdagsmandat i Skaraborg, ett distrikt partiet inte haft representant i på 32 år. Han tror att lokal närvaro är avgörande för att motverka negativa stereotyper om partiet som en storstadspartiet som bara vill höja bensinpriser. Hans erfarenheter från Ryssland, där överkapitalismen saknar säkerhetsnät, har gett honom en djup förståelse för välfärdssystemens betydelse.

Han ser också att högersidan investerar mycket i att hålla Miljöpartiet under fyraprocentspärren, särskilt i områden där partiet inte är närvarande. Trots att partiet fortfarande har vita fläckar i kommunvalen, har Örnemars kandidatur bidragit till att minska dem. Hans historia är en resa från ett liv i gränslandet mellan legalitet och korruption till ett engagemang för svensk miljöpolitik och social rättvisa





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Johan Örnemar Miljöpartiet Ryssland Korruption Välfärd Riksdagsval Skaraborg Swedish Branch Utbrändhet Grön Politik

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