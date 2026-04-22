John Ashby dömd efter brutalt hatbrott och våldtäkt i Birmingham

En 32-årig man har erkänt en fruktansvärd våldtäkt och misshandel i Birmingham. Brottet, som även inkluderade hatiska religiösa förolämpningar och tortyrliknande metoder, har väckt stor uppmärksamhet efter att teknisk bevisning och övervakningsbilder säkrats.

John Ashby, 32 år gammal, har efter en lång och komplicerad rättsprocess i Birmingham slutligen erkänt de grova brott som han stod anklagad för. Erkännandet kom som en total överraskning för de närvarande i rättssalen, då han länge hållit fast vid en annan version av händelseförloppet. Övervakningskameror i området hade dock fångat avgörande sekvenser som visade hur Ashby först passerade offrets bostad, för att kort därefter vända tillbaka med ett tydligt uppsåt.

Han beväpnade sig med en massiv trägren från trädgården innan han med våld tog sig in i kvinnans hem, en handling som markerade början på en natt av total terror. När kvinnan upptäckte intrånget flydde hon omedelbart mot badrummet i ett försök att låsa in sig och söka skydd, men Ashby lyckades forcera dörren innan hon hann säkra den. Väl inne i badrummet släckte han ljuset och yttrade de kalla orden att han var där för att ha roligt. Under det brutala överfallet tvingade han kvinnan att klä av sig under hot om mer våld. Vittnesmål och åklagarens framställan visar att han misshandlade henne med grenen, ströp henne till medvetslöshetens gräns och utsatte henne för en kombination av fysiska övergrepp och grova kränkningar. Under hela förloppet skrek han rasistiska och religiösa förolämpningar mot offret. Han hällde även kokhett vatten över henne och tvingade henne att recitera förolämpande mantran om hans påstådda överlägsenhet. När kvinnan desperat förklarade att hon var sikh och inte muslim, ignorerade Ashby detta och fortsatte sin hatiska terror fram till dess att ett oväntat ljud utanför bostaden skrämde honom på flykt. Åklagare Phil Bradley underströk i sin slutplädering att brottet inte bara var en grov våldtäkt och misshandel, utan även ett hatbrott präglat av en djup fientlighet mot offrets religiösa identitet. Utöver de tydliga bilderna från övervakningskamerorna har omfattande DNA-bevis säkrats på brottsplatsen och på offret, vilket inte lämnat något utrymme för tvivel kring Ashbys skuld. Experten menar att en individ som så systematiskt bryter sig in i ett hem och utför handlingar färgade av så starkt religiöst hat utgör en direkt och omfattande fara för samhället. Rättsprocessen har lämnat djupa spår hos offret, vars liv för alltid förändrats av den traumatiska händelsen. Domen förväntas bli sträng, med tanke på brottets extrema karaktär och den metodiska brutalitet som uppvisats under hela förloppet





