John Guidetti pratar öppet om PRP-behandling i podcasten 'Filip och Fredrik svarar'

Fotbollsspelaren John Guidetti berättar i en podcast om hur han genomfört platelet rich plasma-behandling för att förbättra huden, och han uttrycker stolthet över att bryta tabun kring män och skönhetsvård.

I en ny avsnitt av den populära podcasten 'Filip och Fredrik svarar' tar fotbollsspelaren John Guidetti upp ämnet skönhetsbehandlingar för män. Guidetti uttrycker tydligt att han inte bara har genomfört en specifik behandling, utan att han också stolt är över att ha gjort det.

Han menar att män lika väl som kvinnor bör ha rätt att göra skönhetsingrepp om de själva vill. Hans inställning är att frågan inte bör kopplas till kön, och att man bör kunna förbättra sitt utseende utan att bli dömd för det. Den behandling som diskuteras kallas platelet rich plasma, ofta förkortat PRP.

Proceduren innebär att man tar blod från patienten, centrifugar det i en maskin för att separera plasman som är rik på blodplättar, och sedan injicerar denna plasma tillbaka i huden. Plasman innehåller tillväxtfaktorer som kan stimulera hudens naturliga förnyelse och återhämtning. En väninna till Guidetti, som arbetar med stamceller, rekommenderade behandlingen för honom.

Guidetti beskriver processen som att en maskin snurrar på blodet för att skilja ut plasman, och att injektionerna gör att huden gradvis återgår till en mer jungfrulig tilstånd. Han jämför det med att huden blir mjukare och friskare utifrån. Guidetti berättar i podden att han genomförde behandlingen i december, och det framgår också att hans kollega, även känd som Hammar (förmodligen en vän eller före detta fotbollsspelare), också provat samma metod.

Diskussionen i podcasten handlar inte bara om den fysiska effekten, utan också om att bryta tabun kring män och skönhetsvård. Guidetti argumenterar för att det är fullkomligt acceptabelt för män att investera i sitt utseende, och att behandlingen kan ses som en del av självaktualisering och personlig hälsa. Han poängterar att han inte har några skamkänslor över att ha gjort det, tvärtom.

Podcasten 'Filip och Fredrik svarar' är känd för att ta upp olika samhällsfrågor och personliga berättelser från kändisar och experter. I det här avsnittet blir ämnet både personligt och vetenskapligt, med beskrivningar av hur PRP-behandlingen fungerar på teknisk nivå. Guidettis candida berättelse har väckt intresse för att PRP inte bara används inom estetisk medicin, utan också inom sportmedicin för att behandla skador.

Många andra idrottare har använt liknande tekniker för att återhämta sig från muskelskador eller ledproblem, men här är fokus på hudförbättring. Sammanfattningsvis visar Guidettis deltagande i podcasten på en växande normalisering av män som engagerar sig i estetiska behandlingar. Hans inställning är progressiv och utmanar traditionella könsroller. Genom att öppet prata om sina erfarenheter, hoppas han på att inspirera andra män att inte känna sig generade över att ta hand om sig själva.

Behandlingen med blodplättarrik plasma är en metod som har vunnit framsteg inom dermatologi, och Guidetttis historie bidrar till att sprida kunskap om den. Det är ett exempel på hur kändisar kan använda sina plattformar för att samtala om hälsa, välmående och personlig utveckling utan hinder av stereotypa föreställningar





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Guidetti PRP-Behandling Podcast Skönhetsoperation Hudförnyelse Män Och Estetik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Storbritanniens försvarsminister John Healey avgår efter konflikt om försvarsutgifternaBritanniens försvarsminister John Healey har avgått efter en konflikt med premiärminister Keir Starmer om försvarsutgifterna.

Read more »

Storbritanniens försvarsminister avgårStorbritanniens försvarsminister John Healey meddelar i ett brev till premiärminister Keir Starmer att han lämnar regeringen.

Read more »

Storbritanniens försvarsminister avgårStorbritanniens försvarsminister John Healey avgår meddelar han i ett brev till premiärminister Keir Starmer.

Read more »

Storbritanniens försvarsminister avgår | Senaste nytt på SvDDen brittiske försvarsministern John Healey avgår, rapporterar Reuters.

Read more »