Jon Klassen vinner Astrid Lindgren Memorial Award: En mästare av filosofi och finurlighet

Kanadensiske bilderboksskaparen Jon Klassen tilldelas Astrid Lindgren Memorial Award för sitt nydanande och interaktiva författarskap, som bjuder in läsaren som medskapare i berättelsen.

Jon Klassen s konstnärskap, präglat av timing, interaktivitet och en unik förmåga att bjuda in läsaren som medskapare, har belönats med Astrid Lindgren Memorial Award . Denna utmärkelse, som senast tilldelades en bilderboksförfattare 2022, då svenska Eva Lindström fick priset, markerar en viktig stund för kanadensiske Klassen. Med en diger bibliografi, som inkluderar succéböcker som 'Jag vill ha min hatt' och 'Stenen från himlen', visar Klassen både bredd och spets, humor och allvar, filosofi och finurlighet. Hans verk, skapade med en medvetet renodlad bildvärld, fungerar som scenrum där dramatiken får utrymme att blomstra. Klassen, som ursprungligen kommer från Winnipeg i Kanada, har genom sin förmåga att skapa situationskomik och engagerande dialoger fångat läsare i alla åldrar. Hans berättelser är ofta enkla till ytan, men döljer komplexa teman och en förmåga att beröra. Läsaren blir en aktiv deltagare i berättandet, vilket förstärker upplevelsen och gör Klassens böcker minnesvärda.

Klassens styrka ligger inte bara i hans förmåga att skapa visuellt slående berättelser, utan också i hans interaktiva tillvägagångssätt. I pekböcker som 'Din skog' och 'Din gård', översatta till svenska av Lotta Olsson, tar Klassen läsaren med på en resa där de får vara med och bygga upp sina egna världar. Genom att erbjuda direktiv som 'Ställ den vid granarna' i 'Din skog', uppmuntrar han läsaren att aktivt delta i skapandet av berättelsen. Detta tillvägagångssätt, som påminner om Astrid Lindgrens ord om att allt stort först föds i fantasin, gör Klassens böcker till en upplevelse utöver det vanliga. Han utnyttjar det visuella berättandet på ett sätt som involverar läsaren djupt, vilket skapar en starkare koppling till berättelsen. Klassens böcker är inte bara för barn; de är för alla som uppskattar en välberättad historia med djup och finess.

Jon Klassens tilldelning av Astrid Lindgren Memorial Award är välförtjänt. Hans förmåga att kombinera enkelhet med komplexitet, humor med allvar, och interaktivitet med traditionellt berättande gör honom till en unik röst inom bilderboksgenren. Hans arbete är ett bevis på kraften i visuellt berättande och förmågan att engagera läsare på ett djupt och meningsfullt sätt. Klassens böcker är ett exempel på hur litteratur kan vara både underhållande och tankeväckande. Priset är inte bara en erkännande av hans tidigare prestationer, utan också en bekräftelse på den framtida potentialen i hans konstnärskap. Hans arbete fortsätter att inspirera och förtrolla läsare över hela världen. Klassen lyckas förmedla filosofiska teman på ett sätt som är tillgängligt för alla åldrar, vilket gör hans böcker till en viktig del av den moderna barnlitteraturen





