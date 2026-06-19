Jonathan Toews avslutar karriären - legendaren lägger skridskorna på hyllan

Efter en lång och framgångsrik karriär som lagkapten i Chicago Blackhawks med tre Stanley Cup-titlar, meddelar Jonathan Toews att han slutar. Den 38-årige centern återvände till NHL och Winnipeg denna säsong efter två års frånvaro på grund av postcovid.

Jonathan Toews har meddelat att han omedelbart avslutar sin karriär inom ishockey. Den 38-årige kanadensaren, som varit en av NHL :s mest respekterade spelare, tog beslutet efter en säsong i Winnipeg Jets där han försökte göra comeback efter två års frånvaro orsakad av postcovid.

Toews återvände till isen i början av säsongen 2025-26, men har nu valt att lägga skridskorna på hyllan för gott. Toews karriär är nära förknippad med Chicago Blackhawks, där han tillbringade 15 säsonger och var lagkapten från 2009 till 2023. Under hans ledning vann laget Stanley Cup tre gånger: 2010, 2013 och 2015. Han blev en ikon i Chicago och ansågs vara en av de mest kompletta centrarna i ligan.

Hans defensiva skicklighet, ledarskap och förmåga att leverera i avgörande lägen gjorde honom till en av de mest prisade spelarna i sin generation. Under sin tid i NHL spelade Toews över 1 000 matcher och noterade 883 poäng (372 mål och 511 assist). Han representerade även Kanada i flera internationella turneringar och var med och vann OS-guld 2010 och 2014 samt VM-guld 2007.

Hans utmärkelser inkluderar Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare 2010, samt Frank J. Selke Trophy som bästa defensive forward 2013. Efter att ha tvingats bort från hockeyn på grund av postcovid-symtom som trötthet och andningsproblem, arbetade Toews hårt för att komma tillbaka. Han skrev på ett ettårskontrakt med Winnipeg Jets inför säsongen 2025-26, men har nu valt att avsluta karriären.

Beslutet kommer som en överraskning för många, men Toews uppger att han är redo för nästa kapitel i livet. Toews lämnar ett enormt tomrum efter sig inom ishockeyn. Hans ledarskap och vinnarmentalitet kommer att saknas, men hans arv som en av de största lagkaptenerna i NHL-historien är säkrat. Fans och spelare hyllar honom för hans bidrag till sporten och hans förmåga att alltid prestera när det gällde som mest.

Med tre Stanley Cup-titlar och en plats i Hockey Hall of Fame långt efter karriären är hans plats i historien redan säkrad. Framtiden för Toews är oviss, men han har uttryckt intresse för att stanna kvar inom hockeyn i någon form, kanske som mentor eller tränare. Hans erfarenhet och kunskap kommer att vara ovärderliga för nästa generation spelare. Trots att han lämnar rinken kommer hans namn för alltid att vara förknippat med storhet och en osviklig vinnarinstinkt





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jonathan Toews NHL Chicago Blackhawks Winnipeg Jets Stanley Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

F1-kaoset fortsätter: McLaren och Mercedes protesterar efter Monaco GPF1 i Monaco slutade med ett bestraffningskaos. Men det är inte över än. Efter att Alpine fått en pallplats i efterhand har nu ytterligare team besvärat sig –

Read more »

Trump påstår regimskifte i Iran efter amerikanska dödsskottPresident Trump hävdar att Irans revolutionära garde har bytt ledarskap efter amerikanska dödsskott och beskriver den nya ledaren som mer pragmatisk. Vid en presskonferens efter G7-mötet i Frankrike talade han om potentiella militära åtgärder mot Teherans kärnprogram samt om krigets ekonomiska följder för världen.

Read more »

Kanada vinner stort mot Qatar, Mexiko säkrar gruppsegern och Qatars Madibo får rött kortKanadas landslag vinner stort mot Qatar med 6-0 efter Jonathan Davids hattrick. Ismaël Koné skadas i en tackling och Qatars Assim Madibo får rött kort. Mexiko säkrar gruppsegern efter seger mot Sydkorea med 3-2. Luis Romo räddar dödläget och Raúl Rangel gör dubbelräddning i slutminuterna.

Read more »

Tre gripna efter mans död i Strängnäs - man död efter fall från balkongTre personer har gripits misstänkta för vållande till annans död efter att en man hittats död i centrala Strängnäs. De gripna har en tidigare relation till offret. I annat nytt: strömavbrott på grund av ett elproblem har lett till avstängda tåg mellan Hagsätra och Gullmarsplan. Dessutom har fredssamtalen mellan USA och Iran ställts in efter att vicepresident JD Vance avstått från att delta.

Read more »