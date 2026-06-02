En jordbävning med magnituden 6,2 inträffade i havet utanför Cosenza i Kalabrien i södra Italien. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina. Enligt italienska medier kom rapporter ända från Rom och Apulien.

En jordbävning med magnituden 6,2 inträffade i havet utanför Cosenza i Kalabrien i södra Italien. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina . Enligt italienska medier kom rapporter ända från Rom och Apulien.

Minst en person uppges ha dödats och många därtill har skadats. Enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning, har ballistiska robotar avfyrats mot Kiev. Ett lägenhetshus med nio våningar ska ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Minst åtta personer, däribland ett 11-årigt barn, uppges ha skadats när ballistiska robotar och drönare slog ned i Charkiv, skriver borgmästaren Ihor Terechov.

Attackerna mot Ukraina kommer bara några dagar efter det att president Volodymyr Zelenskyj varnat för att Ryssland förbereder en 'ny, massiv attack' mot landet. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta och behandla dessa. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck.

Högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Danska Socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterne, rapporterar TT. Den tillträdande statsministern tar möte med kungen för att presentera regeringsunderlaget. En nyhetshändelse kan vara dramatisk.

Se till att du aldrig är i vägen för räddningspersonal eller polis. Utsätt inte dig själv eller andra för några risker. Tänk på den personliga integriteten. Var inte för närgången utan håll dig på behörigt avstånd





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