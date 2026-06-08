Jordbävning utan Filippinerna, valresultat i Kosovo och Armenien, och flera andra internationella händelser

Den här nyhets sammanfattningen covering flera viktiga händelser runtom i världen inkluderar en kraftfull jordbävning utanför Filippinerna, politiska resultat från Kosovo och Armenien, en flygplatsincident i München, militära konflikter mellan Israel och Iran, en helikopterolycka i Frankrike, en fotbollsincident i Göteborg, ett räddningsuppdrag i Strömstad, ett amerikanskt förslag om Chagosöarna, och en pollenvarning i Sverige.

En mycket kraftig jordbävning har inträffat i havet strax utanför Filippinerna s näst största ö Mindanao . Enligt det tyska geovetenskapliga institutet GFZ uppgav magnituden till 8,2 medan amerikanska USGS rapporterade 7,8.

Myndigheterna har utfärdat en tsunamivarning för området. Samtidigt har val hållits i Kosovo där regerande partiet Vetevendosje under ledning av premiärminister Albin Kurti vann med nästan 43 procent av rösterna. Det är en tydlig förlust jämfört med förra valet då partiet fick 51 procent. Trots segern räcker det inte för att bilda regering ensamt och svåra koalitionsförhandlingar förväntas.

I Armenien utropade sittande premiärminister Nikol Pasjinjan seger för sitt parti Civilt kontrakt några dagar efter parlamentvalet där partiet enligt preliminära resultat får över 50 procent av rösterna medan utmanaren Samvel Karapetians parti får cirka 20 procent. Valdeltagandet var 59 procent och valet ses som en test för Pasjinjans mer västvänliga politik. På Frankrike har en helikopter från den polisiära gendarmeriet kraschat i regionen Loiret utanför Orléans under en sökinsats. En gendarm omkom och två andra Skadas allvarligt.

I Israel rapporteras att Iran har avfyrats robotar mot israeliskt territorium, vilket är de första attackerna sedan vapenvilan med USA och Israel trädde i kraft den 8 april. Israels militär meddelade på X att luftvärn försöker stoppa en andra våg av robotar. Attackerna kommer som svar på att Israel tidigare attackerade mål i södra Beirut i Libanon, vilket i sig var ett svar på att den Iranstödda分组Hizbollah sköt raket mot norra Israel.

I Sverige skedde en incident vid en fotbollsmatch mellan två grundskolor i Göteborg där personer i publiken ange maskerat sig och kastade bengaler. Polisen var på plats och ingen skadades men gärningspersonerna var under 15 år. I Strömstad räddades en livlös person ur vattnet vid en camping och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Skadegraden är oklar.

Samtidigt rapporteras att Vitahuset och president Donald Trump vill köpa Chagosöarna från Mauritius för att säkra kontroll över den strategiska militärbasen Diego Garcia mellan Storbritannien och USA. Enligt The Telegraph har amerikanska tjänstemän utarbetat förslag om att kringgå Storbritannien. På pollenfronten finns varning för höga halter gräspollen i stora delar av Sverige vilket kan orsaka snuva, kliande ögon och trötthet hos allergiker





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