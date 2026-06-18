Jordgubbsodlare satsar på sommarnätterna för att rädda skörd framför midsommar

På Borgeby Jordgubbar utanför Bjärred provsmakar far och son Fredrik och Lars Einarsson sina bär dagarna innan midsommar. Solens frånvaro de senaste veckorna har lett till att många bär ännu inte mognat, särskilt på de norrintillade plantorna. Trots utmaningarna med tidigt midsommar och väderförhållanden ser familjen en möjlighet i de varma sommarnätterna som kan fungera som en motor för mognaden. Skörden är känslig för temperatur, sol och regn, och odlingen kräver precis tidning som en diversifierad aktieportfölj. Priset på jordgubbar har ökat kraftigt - upp till 200 procent - på grund av höjda lönar för plockare och ökade investeringskostnader för planter, gödsel och diesel. Familjen betonar vikten av att hålla priser rimliga för att behålla goda relationer med handlare och kunder.

Far och son Fredrik och Lars Einarsson provsmakar sina bär dagarna innan midsommar. Än är det många som inte mognat. På jordgubbsplantornas norrsida där solen inte kommit åt, är bären grönvita.

På sydsidan lyser det rött. Solens frånvaro de senaste veckorna har gjort att det kan bli brist på bär till jordgubbarnas högtid på fredag. Liknande rapporter har kommit från flera håll i Västsverige och Skåne. Men trots det råder en viss optimism på Borgeby Jordgubbar utanför Bjärred - och det kan man tacka sommarnätterna för.

- De här tio, tolv, tretton gradersna på natten, de ska man inte förringa. Det är en riktig motor för jordgubbarna, säger Lars Einarsson som driver företaget tillsammans med sin bror och med sonen Fredrik Einarsson. 15 anställda plockar på fälten för att fylla backarna till jordgubbssugna midsommarfirare. Lars Einarsson tittar ut över ägorna. Han ler, men har viss oro i blicken.

Kommer tillräckligt många bär bli klara i tid? - Det är det här området som vi plockar på just nu. Där uppe där du ser att det är blommor på plantorna, där skördar vi först i juli, säger han. Att vara jordgubbsodlare handlar om tajmning.

Det ska finnas bär att tillgå stora delar av sommaren, och därför planteras flera olika sorter som mognar under olika veckor. Samtidigt utsätts bären ständigt för yttre faktorer som inte går att påverka: för varmt eller kallt väder, för mycket eller för lite sol, och för mycket eller för lite regn. Odlarna gör vad de kan för att manövrera.

Insatserna kan närmast liknas vid en diversifierad aktieportfölj där det gäller att ha aktier på flera olika marknader, om nu en eller två aktier i en viss marknad skulle krascha. - Det är jättesvårt för det ska planeras fyra, fem, sex veckor innan. Ska vi lägga plast på plantorna eller inte? Vilka sorter ska vi odla?

Får vi en kall period på tio dagar eller är det femton grader dygnet runt? Eller får vi 25 grader i två veckor innan midsommar? Det är inte heller bra, säger Lars Einarsson. Skörden påverkas inte bara av vädret, utan också av vilket datum midsommar är.

I år infaller midsommar tidigt. De sista två-tre dagarna före midsommar är avgörande för hur mycket bär man kan få fram. Och tillgång- och efterfrågan-principen kan verkligen appliceras på midsommar. Men far och son Einarsson tror att trots en eventuell brist - Vi vill inte vara dyrast och vill ha en bra dialog och relation med våra handlare och kunder, säger Lars Einarsson.

Runt 2020 kunde en liter jordgubbar kosta 25-35 kronor när utbud och efterfrågan låg i balans, även om priset kunde ligga högre periodvis. Bild: Karl-Magnus Lundvall Varför har priset ökat med 200 procent på jordgubbar när inflationen i samhället legat på knappt 24 procent under samma period? - Lönerna för våra plockare har framförallt stigit kraftigt, säger Fredrik Einarsson och Lars Einarsson fyller: - Men kostnaderna för lantbruket har generellt sett stuckit iväg.

På den tiden kostade en jordgubbsplanta 1,50 kronor. Nu kostar de 4,50 kronor och det är ju en ökning med 200 procent. Sedan har priset på gödsel och diesel ökat rejält. Och en enda frostnatt kan förstöra en stor del av skörden, om man har lite otur.

När midsommarfirarna snart fyller sina skålar med jordgubbar är det därför inte bara smaken de får njuta av, utan också resultatet av månader av väderbevakning, risktagande och hårt arbete på de skånska fälten. Telefonen ringer hos Lars Einarsson. Den här gången är det en Ica-handlare som jagar midsommarens röda guld





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Jordgubbar Midsommar Skörd Odling Priser

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