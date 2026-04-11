Jordskalv, barn på E20, fångutbyte och våld – sammandrag av lördagens nyheter

Lördagens nyhetsflöde präglades av en rad händelser, från ett jordskalv i Västerbotten till utbyte av krigsfångar och våldshändelser. Polisen hanterade flera incidenter, inklusive barn som lekte på en motorväg, samt utredningar om våld och misstänkta brott. Utrikespolitiska händelser omfattade fångutbyte mellan Ryssland och Ukraina samt en bedrägerihärva. En brand i Södertälje och en trafikolycka med en älg kompletterade dagens händelser.

Under lördagen inträffade flera händelser runt om i Sverige och världen, vilket resulterade i en rad nyheter. Ett jordskalv med magnituden 3,1 skakade området strax utanför Lycksele i Västerbotten. Skalvet, som inträffade i Gäddträsk, kändes av på flera håll i regionen. Enligt Björn Lund, seismolog vid Svenska nationella seismiska nätet vid Uppsala universitet, är det ovanligt med skalv av den här storleken.

Området är känt för sin seismiska aktivitet med cirka 1 000 jordskalv per år, relaterat till Burträskförkastningen. Denna händelse påminner om naturens krafter och vikten av beredskap för oväntade händelser i områden med hög seismisk aktivitet.\Ett annat allvarligt ärende som engagerade polisen var rapporter om barn som lekte på E20 i riktning mot Örebro. Flera bilister slog larm om att barn befann sig både på vägbanan och i vägrenen, vilket utgjorde en farlig situation. Polisen agerade snabbt för att lokalisera barnen och säkerställa deras säkerhet. Det är ännu oklart varför barnen befann sig på vägen. Polisen uppmanade bilister att vara extra försiktiga i området. Denna typ av händelse understryker vikten av vuxenansvar och övervakning, samt behovet av att skydda barn från farliga situationer.\I internationella nyheter rapporterades att Ryssland och Ukraina utbytte krigsfångar. President Volodymyr Zelenskyj meddelade att båda sidor släppte 175 fångar. Några av fångarna var sårade och de flesta hade varit i fångenskap sedan 2022. Enligt det ryska försvarsministeriet agerade Förenade Arabemiraten som medlare i förhandlingarna. Samtidigt har en man från Stockholmsområdet som varit frihetsberövad i USA utlämnats till Sverige. Mannen misstänks vara huvudman i en omfattande bedrägeriverksamhet där målsägare lurats via sms och telefon. Senior åklagare Johanna Kolga leder förundersökningen och betonar vikten av samarbete med amerikanska myndigheter och Eurojust för att utlämningen skulle bli möjlig. Nu återstår förhör med mannen och analys av beslag.\Under natten mot lördag utsattes två polispatruller för våld och våldsamt motstånd, vilket ledde till gripanden. Båda händelserna var kopplade till ingripanden där personer var kraftigt berusade. Dessutom greps en man i 70-årsåldern misstänkt för våldtäkt i Sunne. Polisen utreder händelsen och har anhållit mannen efter beslut från åklagare. I Malmö larmades polisen om en hög smäll i Sofielund där ett föremål exploderat, vilket orsakade skador på en bil. Boende fick evakueras, men ingen person skadades. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.\I Ukraina fortsatte våldet. Ett antal attacker genomfördes av Ryssland bara timmar innan en förväntad vapenvila under det ortodoxa påskfirandet skulle inledas. Myndigheterna rapporterade om dödsfall och skadade i staden Poltava och gränsregionen Sumy. Räddningstjänsten larmades om en brand i en byggnad i Geneta centrum, Södertälje. Branden misstänks vara anlagd och startade på ett tak där vätska konstaterats. Räddningstjänsten kunde begränsa skadorna. En bil krockade med en älg på väg 23 söder om Linköping, vilket ledde till att älgen avled och två personer fördes till sjukhus





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Skäms ju att vi spelar i samma lag...”Alexander Andersson, 15, ska få gå ut skolan innan han ansluter heltid till Djurgårdens A-lag. Nu har han både kallats till match och tränat med A-laget inom lo

Read more »

Ishockey: Skellefteå krossade Luleå i andra SM-semifinalenSkellefteå har kopplat ett jättegrepp om semifinalserien. Den här gången blev det en överkörning i Västerbotten – 5–0 mot Luleå. – Det är riktigt skönt att vinna, säger Max Krogdahl.

Read more »

Vad hände med ”Robopocalypse”? Spielbergs största film som aldrig blev gjordFör mer än tio år sedan skrev vi en del om 'Robopocalypse', en ambitiös storfilm som skulle bli Steven Spielbergs comeback till sci-fi efter 'Lincoln'.

Read more »

Johan Meijers Stryktipsguide: Premier League tillbaka med jackpot och skrällvarningSpelexperten Johan Meijer ger sina analyser och speltips inför lördagens Stryktipsomgång. Premier League är tillbaka med en jackpot och möjligheter till skrällar, speciellt i matcherna med Liverpool, Everton, Stoke och Brighton.

Read more »

Larm om lekande barn på E20: ”Totalt livsfarligt”Vid 13-tiden på lördagen fick polisen in en stor mängd larm om barn som leker på E20 öster om Vretstorp i riktning mot Örebro.

Read more »

Nioårig pojke räddad efter två år inlåst i skåpbilEn nioårig pojke har räddats efter att ha levt inlåst i sin fars skåpbil i östra Frankrike i två år. Pappan misstänks för kidnappning och partnern för underlåtenhet att hjälpa. Dessutom rapporteras om barn som leker på E20.

Read more »