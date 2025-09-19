Jordskalv, hot mot färja och politiska uttalanden – här är dagens nyheter

Dagens nyheter präglas av bland annat ett jordskalv, en misstänkt hotbild mot en färja och uttalanden från politiska ledare. Rysslands kränkning av Estlands luftrum väcker oro, samtidigt som diskussionen kring migration fortsätter.

Ett flertal händelser har präglat nyhetsbilden. Flera personer har hört av sig till Norran med rapporter om ett jordskalv som inträffade. Enligt tidningen ska skalvet ha känts tydligt. En person beskriver upplevelsen: ca 22.45 skakade hela soffan och fönstren skallrade. Det kändes som det landade ett stridsflyg utanför. Riktigt läskigt. Svenska nationella seismiska nätet, SNSN, uppger att skalvet hade en magnitud på 2,7. Utöver detta har det rapporterats om andra händelser under dagen.

En annan viktig händelse är Rysslands kränkning av Estlands luftrum, som potentiellt kan leda till stora problem, enligt Donald Trump. Han uttrycker oro över situationen och säger att han kommer att följa upp rapporterna noggrant. Samtidigt har det rapporterats om en skottlossning i Västerås, där en person skadades och fördes till sjukhus. Polisen utreder händelsen. USA:s senat har bekräftat att Mike Waltz kommer att bli president Donald Trumps FN-ambassadör efter en försening. Waltz, som tidigare var nationell säkerhetsrådgivare, avskedades efter en incident där han av misstag inkluderade en journalist i en privat chatt med känslig information. Detta sker i en tid av förändring för FN, påverkat av Trumps beslut att minska utlandsbiståndet. Det har också rapporterats om en hög smäll i Saltsjöbaden, vilket ledde till att polisen larmades. Utredningen visade att ljudet troligen orsakades av en smällare. Elon Musk har delat den ungerske premiärministern Viktor Orbáns inlägg på X, där Orbán kritiserar Sverige för att ge vika för kriminalitet kopplad till migration. Donald Trump ska enligt uppgifter ha erkänt otrohet under en golfrunda.\Polisen larmades på fredagskvällen till Saltsjöbaden i Nacka utanför Stockholm efter rapporter om en hög smäll. När patrullen kom fram kunde man konstatera att ljudet troligtvis orsakades av en smällare. En polisens presstalesperson Nadya Norton sa att det hade pågått en fest med ungdomar i området, men hon visste inte om det hade skett i samband med den. En pojke blev på fredagskvällen påkörd av en bil på Södermalm i Stockholm, uppger polisen. Ambulanspersonal undersökte honom på plats men han behövde inte föras till sjukhus. Föraren avvek från olycksplatsen och en anmälan har upprättats om vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada samt smitning. Larmet kom in klockan 18.22. Polisen har larmats till Gotlandsfärjan i Oskarshamn med anledning av ett misstänkt hot. Patrullerna på plats förhör personal ombord. Färjan som skulle avgå från Oskarshamn klockan 20:10 är inställd på grund av ett tekniskt problem, skriver Destination Gotland på sin hemsida. Patric Fors, presstalesperson vid polisen, säger vid 21:45 att han inte vet om hotet är riktat mot färjan. Han kunde inte kommentera vem eller vad hotet skulle vara riktat mot, men förhörde fartygets kapten och personal samt kontrollerade om det fanns någon slags teknisk bevisning, om det finns kameror eller något sådant som kan hjälpa dem vidare i utredningen. Vidare kunde Fors inte kommentera om någon hittat något på båten som tolkats som ett hot. Vid 22:40 rapporterade TT att polisen bedömde hotet som oseriöst. \Flera andra händelser fortsätter att utvecklas. Polisens utredning av det misstänkta hotet på Gotlandsfärjan fortsätter. Polisen har nu bedömt hotet som oseriöst efter omfattande kontroller, vilket ledde till att man inte utförde någon bombsökning. Undersökningen av skottlossningen i Västerås pågår, och polisen arbetar med att säkra bevis och förhöra vittnen. Det är ännu oklart vilka motiv som ligger bakom attacken. Händelsen i Saltsjöbaden utreds vidare, och polisen undersöker om det finns någon koppling mellan smällaren och den tidigare festen. Samtidigt fortsätter debatten kring Elon Musks uttalande om Sverige och migration. Hans delning av Orbáns inlägg har väckt starka reaktioner, och många kritiserar hans hållning i frågan. Inom politiken fortsätter diskussionerna kring USA:s utrikespolitik. Trumps uttalande om Rysslands agerande i Estlands luftrum understryker spänningen i relationen mellan länderna. USA:s beslut att utse Mike Waltz till FN-ambassadör är en viktig signal om landets prioriteringar på den internationella arenan. Sammanfattningsvis visar nyhetsbilden en komplex situation, med både nationella och internationella händelser som påverkar samhället och politiken





Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här.

