Jordskalv och tsunamivarningar på Filippinerna samt politiska utvecklingar i Kosovo, Iran och Armenien

En sammanfattande översikt över det starka jordskalfvet i Filipternas havet som utlöste tsunamivarningar, tillsammans med nyvalsresultat i Kosovo där premiärminister Albin Kurtis party Vetevendosje förlorade majoriteten, Irans attacker mot kurdiska grupper i Irak, och Armeniens parlamentsval där premiärminister Nikol Pasjinjan ser ut att vinna en stor seger med över 54 procent av rösterna. Rapporten inkluderar också information om hur Aftonbladets läsare kan bidra med nyhetstips.

Skalvet skedde på ett djup av cirka 10 kilometer och mättes till en magnitud mellan 7,0 och 7,8 beroende på vilken myndighet som utförde mätningen.

Filippinska myndigheter utfärdade en varning för tsunamivågor som kunde överstiga en meter under de kommande timmarna, och även USA:s tsunamivarningssystem aktiverade en alert. Även om det hittills inte har rapporterats om några allvarliga skador eller dödsoffer, har flera byggnader uppmanats ha fått sprickor och ett antal personer har anmälts ha svimmat på grund av de kraftiga skakningarna som följde med jordskalfvet. Detta geologiska äventyr har väckt oro för möjliga efterföljande katastrofer och understryker behovet av beredskap i sårbara kustzoner





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