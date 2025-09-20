Jordskalv skakade Skellefteå: Boende berättar om upplevelsen

Ett jordskalv med magnituden 2,5 skakade Skellefteå på fredagskvällen. Boende delar sina upplevelser av den omskakande händelsen. Flera rapporter om skakningar har inkommit till SNSN.

Johanna Engström i Klutmark trodde initialt att en bil hade kolliderat med familjens hus när jordskalvet slog till under fredagskvällen. Hon beskriver den omskakande upplevelsen som något helt oväntat och intensivt. Först var det en kraftig stöt, följt av en känsla av att något rasade, som om hela strukturen höll på att kollapsa. Att känna sig maktlös inför naturkrafterna, i det egna hemmet, är en erfarenhet hon sent kommer att glömma.

I sociala medier delade hon och många andra boende i området sina upplevelser, vilket gav en känsla av gemenskap i en annars obegriplig situation. Många beskrev hur husen verkade hoppa till, hur marken vibrerade och hur ljudet av skalvet eknade i omgivningen. \Ett jordskalv registrerades under fredagskvällen väster om Skellefteå. Magnituden uppmättes till 2,5 på Richterskalan, vilket är en relativt måttlig magnitud men ändå tillräcklig för att kännas av på ett betydande avstånd. Jonas Gustavsson, boende i Krångfors, nära skalvets epicentrum, delar Engströms upplevelse. Han beskriver känslan som att något rasade, eller att hästarna hade rymt. Han är inte ensam om att ha upplevt liknande sensationer. Flera andra boende har uttryckt liknande iakttagelser i sociala medier. En kvinna i området vittnar om hur huset kändes som om det hoppade till. Ytterligare en boende, Henrik Nilsson, berättar att det kändes som om huset sjönk en halvmeter. Han beskriver det som en av de kraftigaste skalv han varit med om. Skalvet orsakade en rad reaktioner och kommentarer, vilket vittnar om dess påverkan på lokalbefolkningen. Sammanfattningsvis tycks skalvet ha präglat fredagskvällen för många i området, och efterlämnat en känsla av förvåning och samhörighet.\Ett femtiotal rapporter om skakningar har inkommit till Svenska nationella seismiska nätet (SNSN), vilket bekräftar omfattningen av skalvet och dess spridning. Troligtvis inträffade skalvet i Röjnoretförkastningen, en av de två stora postglaciala förkastningarna i Skellefteåområdet. Denna geologiska formation är känd för att vara aktiv och kan vara orsaken till de återkommande mindre jordskalven i regionen. SNSN fortsätter att analysera data och utvärdera skalvets exakta placering och påverkan. Jordskalv är relativt vanliga i norra Sverige på grund av den pågående landhöjningen och de geologiska förhållandena i området. Denna händelse påminner om de krafter som formar vår planet och vikten av att vara förberedd på naturfenomen. SVT Nyheter strävar efter att leverera saklig och opartisk information. I akuta nyhetslägen prioriteras att förmedla vad som är känt och okänt, för att säkerställa transparens och trovärdighet. Nyheten om skalvet är ett exempel på hur snabbt och effektivt nyheter kan spridas, och hur viktigt det är att förmedla korrekt och relevant information till allmänheten





