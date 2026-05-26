Josef Fransson kritiserar Tidöreformen om arbetskraftsinvandring

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Josef Fransson är inte nöjd med Tidöreformen om arbetskraftsinvandring, trots att hans eget parti står bakom uppgörelsen. Reformen innebär bland annat undantag för vissa yrkesgrupper från huvudregeln om lönekrav på 90 procent av medianlönen. För en rad yrkeskategorier sänks kravet till 75 procent, vilket motsvarar omkring 27 000 kronor i månaden.

För en rad yrkeskategorier sänks kravet till 75 procent, vilket motsvarar omkring 27 000 kronor i månaden. Josef Fransson anser att det är anmärkningsvärt att man ska ha undantag för ett antal grupper och att sänka lönekraven till 75 procent för 27 olika yrken är att gå för långt. Han är även kritisk till att ingenjörsyrken omfattas av de lägre lönekraven. Den tidigare moderata riksdagsledamoten Hanif Bali och civilingenjören och debattören Henrik Vallgren kritiserar regeringsförslaget.

SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling försvarar dock uppgörelsen och menar att reformen måste ses i ett större sammanhang. Reformen har delats av andra profiler inom högern. Vad är ditt budskap till sverigedemokrater som menar att de röstade på er för att få noll eller väldigt liten migration, och nu får detta? Hela mandatperioden har bestått av kompromisser.

Vi är tvungna att kompromissa i den här frågan precis som i alla andra. Men låt säga att vi fick ner arbetskraftsinvandringen ytterligare 15–20 procentenheter så att vi är nere på 65–70 procent. Jag tycker att det är ett ganska bra resultat, särskilt eftersom nedgången handlar väldigt mycket om de branscher där det är mycket fusk. Folk borde kanske bara stanna hemm





