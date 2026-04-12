Journalist Sofie Löwenmark får Facebook-konto nedstängt – S-toppen Annika Strandhäll kritiserar

Journalisten Sofie Löwenmark har fått sitt Facebook-konto nedstängt efter massanmälningar, något som S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll inte ser som ett problem. Löwenmark menar att det är en orkestrerad attack och antyder att Folkets Mujahedin kan ligga bakom. Strandhälls uttalanden kritiseras.

S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll antyder på X att det är självförvållat. Sofie Löwenmark , journalist och medgrundare av Stiftelsen Doku samt fristående ledarskribent på Expressen, har fått sitt Facebook-konto nedstängt efter massanmälningar om att det innehållit bland annat barnpornografi. Löwenmark beskriver händelsen som en orkestrerad attack och uttrycker förvåning över Strandhälls reaktion.

Löwenmark säger: Jag är förvånad, måste jag säga, av att hon inte verkar tycka att det är fel när journalister försöker tystas. Löwenmark förklarar att det inlägg som ledde till nedstängningen var en helt harmlös video från Götaplatsen i Göteborg, där exiliranier firade efter Khameneis död. Inlägget anmäldes som barnpornografi och togs bort. Folkets mujahedin, MEK, en kontroversiell grupp bildad i 1960-talets Iran, där ideologin förenade marxism och shiaislamism, nämns i sammanhanget. Löwenmark understryker att hon inte säkert kan fastslå att MEK ligger bakom attacken, men antyder att det finns aningar. Detta baseras bland annat på att hennes inkorg svämmat över efter att hon beskrivit MEK som en sekt. MEK har en avdelning som bara ägnar sig åt propaganda på nätet och att fokusera såna här attacker... Jag säger inte att jag vet att det är därifrån det har skett, men att det finns en sån avdelning med en massa människor som ägnar sig åt det det är ingen hemlighet, säger Löwenmark. \Efter att hennes privata Facebook-konto och Dokus Facebook-sida stängts ner, skrev Löwenmark om händelsen på X. Annika Strandhäll, S-toppen, är kritisk till Löwenmarks resonemang och blandar i sin text in Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg. Strandhäll ser inget problem i att Löwenmark fått sitt konto nedstängt och menar att Löwenmarks reaktion är tråkig. Strandhäll anser att Löwenmark borde se ett problem med drev mot journalister eller andra som granskar auktoritära rörelser. Hon säger: Det är ju jätteilla när någon blir nerstängd på det sättet. Det hade jag alla dagar i veckan tyckt om det hade gällt henne. Eller Anne Ramberg eller någon annan som inte har missbrukat Facebooks regler på riktigt. Strandhälls kommentarer har väckt debatt om yttrandefrihet och gränsen för vad som är acceptabelt på sociala medier. Diskussionen berör även frågan om hur auktoritära rörelser agerar för att tysta kritiker och hur journalister skyddas. Händelsen lyfter fram en komplexitet i diskussionen om frihet och ansvar på nätet, där anmälningar och åsikter kan användas för att tysta kritiker. Samtidigt understryker det vikten av att granska auktoritära krafter och att försvara yttrandefriheten för journalister och andra. \Löwenmarks upplevelse belyser utmaningarna journalister möter i dagens digitala landskap, där anmälningar och påtryckningar kan användas som vapen. Diskussionen om MEKs roll i detta komplicerar ytterligare bilden, då det väcker frågor om informationskrigföring och politisk påverkan. Händelsen belyser också det spända förhållandet mellan politiker och journalister, där olika åsikter om yttrandefrihet och ansvar krockar. Strandhälls uttalande ger en inblick i en möjlig politisk syn på dessa frågor. Det illustrerar en motsättning där Löwenmarks upplevelse å ena sidan ses som något som hon själv orsakat medan Strandhälls åsikter lyfter en komplex debatt. Slutligen är detta en påminnelse om vikten av att vara uppmärksam på digitala hot mot yttrandefriheten och behovet av att värna om kritiska röster. De digitala verktygen kan missbrukas för att tysta avvikande åsikter. Det är essentiellt att både individer och samhället tar ställning mot sådana attacker och skyddar rätten att uttrycka sig fritt





