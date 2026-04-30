Journalister hotas i Ecuador – Jag kan inte ha ett normalt liv

Ecuador upplever en alarmerande försämring av pressfriheten, där journalister utsätts för hot från både organiserad brottslighet och en alltmer auktoritär regering. Situationen har förvärrats dramatiskt under de senaste åren, vilket bekräftas av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex där landet rasat 31 platser till plats 125.

Kriminella gäng, särskilt drogkarteller, utgör det största hotet, med över 700 attacker mot journalister under 2022 och 2023, vilket tvingat 19 journalister att söka exil. Grävande journalister som Leonardo Gómez Ponce, som avslöjat band mellan gäng och korrupta politiker, lever under ständig rädsla och tvingas ständigt byta bostad och vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig och sina familjer. Han beskriver en vardag präglad av hot, verbala attacker och övervakning, där han inte kan leva ett normalt liv.

Utöver hoten från kriminella organisationer, ökar också pressen från staten. Den nuvarande regeringen, under president Daniel Noboa, anklagas för att använda lagstiftning och myndigheter för att tysta oberoende medier och försöka ta direkt kontroll över kritiska röster. Detta följer ett mönster som observerats i andra länder i regionen, där våld och auktoritära tendenser samverkar för att underminera pressfriheten. Statsvetare vid Uppsala universitet, Fredrik Uggla, jämför situationen med utvecklingen i El Salvador och Centralamerika, där journalister blivit måltavlor för narkotikasyndikat.

Trots den svåra situationen fortsätter journalister som Leonardo Gómez Ponce att kämpa för att upprätthålla en fri och oberoende press, i hopp om att inspirera en ny generation journalister att fortsätta granska makten och avslöja korruption. Han är en av endast 15 grävande journalister i ett land med 18 miljoner invånare och känner ett starkt ansvar att lämna ett arv för framtiden.

Situationen i Ecuador är ett tydligt exempel på hur pressfriheten hotas i allt fler delar av världen, och hur viktigt det är att försvara journalisters rätt att arbeta fritt och utan rädsla





