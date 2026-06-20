Journalister i Ungern får tillgång till källor igen efter Orbán

Ungerns journalister har fått en nystart efter att ha förlorat makten under Viktor Orbán. De har nu tillgång till källor på högsta nivå, inklusive parlamentets rökrutor.

BUDAPEST. När Ungern s auktoritäre ledare Viktor Orbán förlorade makten ändrades spelplanen för landets journalister. Propagandamaskineriet rensas ut och ersätts av oberoende journalistik. Nu jagar reportrarna källor på högsta nivå, bland annat i parlamentets rökrutor.

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner. András Király, 48, som arbetat som journalist i Ungern före Orbáns tid, uttrycker hur det är att verka i en demokrati. Han berättar om hur han nu ringer sina gamla politiska kontakter som inte har svarat på hans samtal tidigare och som nu svarar på frågor.

Politikchefen på vår sajt säger att jag måste lära våra journalister hur man skaffar sig källor. Hur man till exempel hänger i parlamentet och snackar med politiker. Nyhetssajten Telex lyckades förbli oberoende till skillnad från många andra medier. Den grundades år 2020 då den dåvarande oberoende sajten Index köptes upp av en affärsman med kopplingar till Orbán.

Nästan hela redaktionen marscherade ut och grundade istället en egen sajt. I dag är det en av landets mest populära nyhetssajter, med 700 000 läsare. Ungerns nya premiärminister Péter Magyar har varit fullt upptagen med att resa omkring i EU och reparera relationer sedan tillträdet i början av maj. Han har anställt flera oberoende journalister som pressekreterare.

Förlorade Orbán för första gången ett val sedan han blev premiärminister 2010. Under sina 16 år vid makten hade han gjort sitt land till paria inom EU. Orbáns regering monterade ned de fria domstolarna och omvandlade en stor del av medierna till regeringens megafoner. De ständiga brotten mot EU-stadgarna ledde till att man till sist förlorade miljarder i EU-stöd.

Viktor Orbán var premiärminister för Ungern 2010–2026. Orbán strukturerade om rättsväsendet på ett sätt som enligt EU underminerade domstolarnas oberoende. Hans parti Fidesz införde lagar som förbjöd ”främjandet” av homosexualitet och könsbyte för personer under 18. Péter Magyar, är egentligen ingen motpol till Orbán.

Han var själv medlem i Orbáns parti Fidesz fram till 2024. Magyar har ett stort kontrollbehov när det gäller hans egen image, enligt András Király





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