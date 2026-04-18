Judiska filmfestivalen JIFF inleds i Malmö efter uppskjutning

Den Judiska internationella filmfestivalen, JIFF, har äntligen öppnat sina dörrar på Palladium i Malmö efter en tidigare uppskjutning. Festivalen, som invigdes av kulturminister Parisa Liljestrand, presenterar prisbelönta internationella filmer med judiska teman som utforskar historia, kultur, religion och identitet.

Den efterlängtade Judiska internationella filmfestivalen, JIFF , inleder idag sina visningar på anrika Palladium i Malmö . Festivalen, som ursprungligen skulle ha ägt rum i november 2025, fick skjutas upp på grund av utmaningar med att finna en lämplig lokal, delvis orsakade av säkerhetsaspekter. Nu står dörrarna öppna för tre dagar av internationell filmkonst med judiska teman. Festivalen invigdes av kulturminister Parisa Liljestrand, som uttryckte sin glädje över att få vara på plats.

"Det känns jättefint att få vara på plats och, naturligtvis, ärofyllt att få inviga den första judiska internationella filmfestivalen här i Malmö", sa hon till Sydsvenskan. Under festivalens gång, som sträcker sig från 18 till 20 april, presenteras ett brett utbud av prisbelönta internationella filmer. Dessa verk utforskar komplexa ämnen såsom sociala förhållanden, samlevnad, kvinnors rättigheter och den ständiga spänningen mellan religion och modernitet. Filmerna är resultatet av samarbeten mellan filmskapare från länder som Israel, Palestina, Belgien och Frankrike, och programmet rymmer både spelfilmer, dokumentärer och kortfilmer. JIFF grundades hösten 2024 med en tydlig vision: att erbjuda publiken ett noggrant utvalt urval av internationellt erkända filmer som belyser judiska teman. Ola Tedin, festivalens organisatör, betonar festivalens ambition att ge Malmöborna tillgång till filmer som annars skulle vara svåra att uppleva. "Vår definition för Malmö internationella judiska filmfestival är filmer som tar upp judisk historia, religion, kultur eller förintelsen, och som på något sätt har bärighet på judisk identitet", förklarar Tedin. Han ger ett exempel på en film om en familjs invandring från Ryssland 1905, som sedermera grundade en framgångsrik konfektionsindustri och lämnade ett betydande avtryck på svenskt mode under 30- och 40-talet. "Det är ett sätt att visa en judisk identitet som är super-svensk", fortsätter han. Besökarna har visat ett stort intresse för festivalen. Marie-Louise Strömberg, 67, är en av de som har sökt sig till Palladium för att ta del av filmutbudet. "Jag är mycket intresserad av film. Den enda erfarenhet jag har av judisk film är serien "Fauda" som går på Netflix. Judisk film är helt nytt för mig", berättar hon för Sydsvenskan. Hennes kommentar speglar en nyfikenhet och en önskan att upptäcka nya perspektiv genom filmmediet, vilket JIFF har som mål att uppfylla





