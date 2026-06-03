Poddprofilen Julia Frändfors hoppar av SVT:s humorprogram efter att ha fått veta att högerextremisten Nick Alinia ska medverka i kommande säsong.

Poddprofilen Julia Frändfors hoppar av SVT :s humorprogram efter att ha fått veta att högerextremisten Nick Alinia ska medverka i kommande säsong. Frändfors berättar för Dagens ETC att hon fick reda på informationen när hon läste manuset och såg att hon skulle sitta i en duell med Alinia.

Hon menar att hon inte vill hantera honom och att hon inte kan leva med sig själv om hon satt där och småflinade med honom. Frändfors anger att Alinia är livsfarlig och att hon som offentlig person har ett ansvar att sätta gränser. Hon uttrycker också frustration över att SVT inte tycks förstå vilket ansvar de har och att de är ängsliga över att folk ska tycka att de är för vänster.

Frändfors har medverkat i programmets tidigare säsonger och berättar att tanken var att Alinia skulle sitta i panelsamtal tillsammans med henne. Hon menar att hon inte kan acceptera att hon ska sitta i samma rum som Alinia och att hon inte vill bidra till att ge honom en plattform. Frändfors har gett sitt stöd till SVT:s program och menar att hon älskar programmet men att hon inte kan acceptera att Alinia medverkar.

Hon uttrycker också oro över att det finns personer som är upprörda och undrar vad SVT håller på med. Frändfors menar att det finns en producent och en ansvarig utgivare som borde sova på saken och att de borde förstå vilket ansvar de har





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Julia Frändfors SVT Nick Alinia Humorprogram Extremism

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