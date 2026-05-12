Juristyrket i förändring: fler jurister omvärderar sin yrkesroll och letar efter en balans mellan arbete och privatliv

På HELP Försäkring ser arbetssättet annorlunda ut. Genom en försäkringsmodell kommer ärendena in via samarbetspartners, vilket innebär att juristerna inte behöver lägga tid på klientrekrytering eller maximera debitering. De kan istället fokusera på rådgivning. Det skapar en annan typ av arbetsvardag, och juristerna kan istället lägga sin tid på att analysera juridiska frågor och hjälpa privatpersoner och företag. Juristförsäkringen ger privatpersoner och företag tillgång till juridisk rådgivning inom områden som familj, arv, bostad och avtal.

Det märks förändringar i vad som efterfrågas. Många jurister omvärderar sin yrkesroll, och fler prioriterar balans i sin arbetsvardag och innehåll snarare än debiteringskrav och affärsgenerering.

Traditionellt har juristyrket ofta varit starkt kopplat till timfakturering, höga krav på debiteringsgrad och ansvar för att attrahera kunder. - Vi ser att allt fler jurister söker sig till roller där arbetet inte handlar om att jaga timmar för debitering eller attrahera nya kunder. I stället vill de arbeta med juridiken i sig och se nyttan av sitt arbete, säger Rabi Can, Sverigechef på HELP Försäkring. På HELP Försäkring ser arbetssättet annorlunda ut.

Genom en försäkringsmodell kommer ärendena in via samarbetspartners. Det innebär att juristerna inte behöver lägga tid på klientrekrytering eller maximera debitering, utan kan fokusera på rådgivning. - Våra jurister kan istället lägga sin tid på att analysera juridiska frågor och hjälpa privatpersoner och företag. Det skapar en annan typ av arbetsvardag, säger Rabi Can.

I dialoger med jurister handlar valet av arbetsplats i dag om hållbarhet. Det handlar om rimliga arbetstider, bättre balans mellan arbete och privatliv. - Det finns en ökad medvetenhet kring arbetsbelastning och långsiktighet. Många vill ha ett yrkesliv som fungerar tillsammans med privatlivet, säger Rabi Can.

Även bland juristerna själva märks en förändring. Lina Erdelius, jurist på HELP Försäkring, lyfter vad många i den nya generationen söker i sitt arbete. - Många vill kunna fokusera på att lösa kundens juridiska problem fullt ut, utan att behöva ta hänsyn till om kunden har råd eller inte, säger Lina Erdelius. - När prestation inte mäts i debiterade timmar utan i kundnöjdhet skapas en annan arbetsmiljö där vi samarbetar för att hitta de bästa lösningarna.

Genom juristförsäkringen får privatpersoner och företag tillgång till juridisk rådgivning inom områden som familj, arv, bostad och avtal - situationer där många annars inte hade tagit hjälp alls. - Vår modell gör att juridik blir tillgänglig i situationer där många annars hade avstått av ekonomiska skäl. Det innebär att våra jurister arbetar med en större bredd av ärenden och bygger snabbare erfarenhet, säger Rabi Can.

I allt större utsträckning handlar det om hur arbetet ser ut i vardagen - inte bara titel och karriärväg. - Juristyrket är i förändring. För oss handlar det om att skapa en miljö där jurister kan fokusera på juridiken, utvecklas i sin kompetens och samtidigt bidra till att fler får tillgång till juridisk hjälp, säger Rabi Can. HELP erbjuder privatpersoner och företag juristhjälp genom olika försäkringslösningar. Rätt ska vara rätt. För alla





