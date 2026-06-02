Kaffe kan rädda socialt minne efter sömnbrist

Ny forskning från National University of Singapore visar att koffein kan återställa det sociala minnet som försämras av sömnbrist. Studien på möss visar att koffein reparerar specifika signalvägar i hjärnan.

En ny studie från National University of Singapore ger kaffeälskare ett vetenskapligt argument för sin morgonritual. Forskarna har undersökt hur sömnbrist påverkar det sociala minnet - förmågan att känna igen personer man tidigare träffat.

I laboratorieförsök med möss fann de att fem timmars sömnbrist störde aktiviteten i hippocampus, specifikt i en region som är avgörande för social igenkänning. Kommunikationen mellan nervceller i denna krets försvagades, vilket gjorde att mössen fick svårare att känna igen bekanta individer. Forskarna använde en etablerad metod för att testa social igenkänning: de lät möss bekanta sig med varandra och utsatte sedan en grupp för sömnbrist medan en kontrollgrupp fick sova normalt.

Därefter testades förmågan att känna igen tidigare bekanta möss. Resultaten visade tydligt att sömnbristgruppen hade signifikant sämre prestation. Men när forskarna gav djuren koffein återställdes funktionen i den störda hjärnkretsen. Anmärkningsvärt nog var effekten specifik - koffeinet triggade inte hjärnan generellt utan reparerade just den signalväg som sömnbristen hade slagit ut.

Detta indikerar att sömnbrist inte bara orsakar allmän trötthet utan även kan rikta sig mot specifika minnesprocesser. Även om studien gjordes på möss, antas mekanismerna vara likartade hos människor, eftersom hippocampus har en bevarad roll för minne över däggdjursarter





