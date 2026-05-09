Kalipha Jawla gör hattrick i 4–2-segern mot Öster, upprörda känslor kring Djurgården

Kalipha Jawla, 20, gjorde hattrick i 4–2-segern mot Öster. Vissa personer var upprörda känslor kring Djurgården när klubben valde att låna ut anfallstalangen Kalipha Jawla till Nordic United inför säsongen. Vissa personer gillade inte att Djurgården lånade ut en spelare till en klubb som, enligt granskningar från Fotboll Sthlm och Expressen, har kopplingar till det kriminella Södertäljenätverket.

Vissa personer gillade inte att Djurgården lånade ut en spelare till en klubb som, enligt granskningar från Fotboll Sthlm och Expressen, har kopplingar till det kriminella Södertäljenätverket. Jawla kvitterade till 1–1 i första halvlek och gjorde sedan både 2–1 och 3–1 i början av andra halvlek. Det är en av de värsta förlusterna i mitt liv faktiskt. Den här andra halvleken … jag vet inte vad det är för något.

Det är ganska chockartat av anledningen att jag inte kan se den här gruppen göra sådana här prestationer. Så vi måste reda ut vad det är som gör att vi hamnar här, säger tränaren Max Mölder till TV4





