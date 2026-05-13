Under tisdagen avslöjade Nikki Abergil att Roony Bardghji var på dåligt humör efter matchen mot Polen. Trots att laget säkrat VM-platsen, beklagade han sig över att inte fått speltid mot Ukraina eller Polen. Ett flertal spelare har säkra rykten om att det är därför Roony Bardghji lämnats utanför spelarkåren.

Är en lagmiddag är en del av beslutet. "Det var jättemärkligt att han nästan satt och surade där när vi hade tagit oss till VM", säger en källa i landslaget till tidningen.

Under tisdagen plockade Graham Potter ut de 26 spelarna som ska spela sommarens mästerskap. - Utifrån ett konkurrensskäl finns det andra som ligger före, just nu, - Det handlar också om att vi är 26 spelare som ska resa i väg, om hur man kan hantera tid i väg med varandra, hur vi agerar och olika profiler utifrån ålder och erfarenheter. Jag älskar båda de killarna. De har superspännande karriärer framför sig.





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roony Bardghji Bad Mood Avlötningen VM-Spelare Lagkamraten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Källa: Marinen ratar Saab – vill ha franska fregatterSveriges marinchef föredrar det franska alternativet i miljardupphandlingen av nya fregatter, enligt en källa med insyn. Skälet är framför allt leveranstiden. Enligt vad Afv erfar kan Frankrike erbjuda ett redan existerande fartyg, fullt utrustat med luftvärn och robotsystem.

Read more »

Det blir utan Kulusevski, Potter presenterar truppen till EMBeskedet om truppen till EM 2024. Kulusevski valdes bort, Hugo Larsson, Williot Swedberg samt Roony Bardghji blev läggs ut.

Read more »

Hugo Larsson och Roony Bardghji petas från VMBåde Hugo Larsson och Roony Bardghji petas från Graham Potters VM-trupp. ”Hugo är helt förstörd”, ska en person med insyn sagt till Fotbollskanalen om att mittfältaren väljs bort. Bardghji reagerade (?) med att lägga upp en bibelvers på Instagram.

Read more »

VM-trio: Igor Stibbe, Tobias Hökfelt & Sofia GjestssonSwedish soccer team coach Thomas Potter announces his final squad for World Cup 2022, omitting key players Dejan Kulusevski, Hugo Larsson and Roony Bardghji.

Read more »