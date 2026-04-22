Kalla vindar och snöblandat regn väntar i helgen

Efter en varm start på veckan vänder vädret i helgen med kalla vindar och snöblandat regn över stora delar av landet. Norrland drabbas först, men även Götaland och Stockholm kan få se snö.

Vårens efterlängtade ankomst har svept över landet, men glädjen blir kortvarig. En markant förändring i väder leken väntar under helgen, då kalla vindar och snö blandat regn kommer att dra in över stora delar av Sverige.

Ett lågtryck, ursprungligen från nordost, är på väg att påverka väderförhållandena, och kommer initialt att drabba Norrland hårdast. Meteorolog Toni Fuentes förutspår att fredagen kommer att präglas av regn och periodvis snöblandat regn i norra delarna av landet. Denna utveckling signalerar ett abrupt avbrott i den mildare period som många svenskar hunnit njuta av under veckans början. Lördagen utlovar ett särskilt utmanande väderläge.

Enligt prognoserna kommer det att bli mycket blåsigt över hela landet, vilket i kombination med de låga temperaturerna kommer att skapa kyliga och ogästvänliga förhållanden. Snöblandat regn förväntas inte bara falla i Norrland, utan även i de östra delarna av Götaland och i områden kring Stockholm. Temperaturerna kommer att variera beroende på region, med omkring 8-10 grader i Götaland, 5-6 grader i Svealand och enstaka plusgrader i Norrland.

Denna kyla är en tydlig indikation på att aprilvädret levererar sina klassiska bakslag, som meteorolog Christopher Greenland på SMHI påpekar. Det är viktigt att vara förberedd på dessa snabba väderomslag och anpassa sina aktiviteter därefter. Vindstyrkan kommer att vara en betydande faktor, och det är rekommenderat att följa väderrapporter och eventuella varningar från SMHI. Trots den dystra prognosen för helgen finns det ett litet hopp om att vårvärmen kan återvända under nästa vecka.

Ett högtryck, som för närvarande befinner sig över de brittiska öarna, kan komma att dra in över Sverige från och med mitten av nästa vecka. Detta skulle kunna innebära en stabilisering av vädret och en gradvis ökning av temperaturerna. Dock är det viktigt att understryka att detta scenario fortfarande är osäkert och att det är för tidigt att garantera en återkomst av mildare väder.

Innan det kalla vädret slår till under helgen, kan vi fortfarande njuta av de varmare temperaturerna som präglat veckans inledning. Ett nytt säsongshögsta uppmättes idag i Skillinge, med imponerande 20,8 grader. Detta är ett positivt tecken på att våren trots allt är på väg, även om den tar några oväntade vändningar. Det är viktigt att komma ihåg att väderprognoser kan ändras, och att det är klokt att hålla sig uppdaterad om den senaste informationen från SMHI





