Kallas träffar Irans utrikesminister, världsekonomisk prognos, USA:s attack mot oljetankfartyget, Israels bosättningsplan, Amnesty International kritiken

Kalla Kallas, EU:s utrikeschef, har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera de senaste dagarnas eskalering av striderna mellan USA och Iran. Kallas säger att en återgång till ett fullskaligt krig skulle vara enormt kostsamt för hela regionen. Diplomatin är fortsatt den bästa vägen ut ur detta krig, enligt Kallas enligt Reuters. Utrikeschefen har också varit i kontakt med Kuwaits utrikesminister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Världsbanken uppger att kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin. USA:s militärkommando har genomfört en attack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust. Israels regering förväntas godkänna en plan att finansiera och bygga bosättningar på Västbanken. Amnesty International kritiserar beslutet och menar att Israel trappar upp den etniska rensning på ockuperade Västbanken. Polisen i Israel anklagas för att undergräva sin oberoende efter en ny lag som ger justitieministern kontroll över utnämningen av cheferna för de interna utredningarna.

Kallas har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera de senaste dagarnas eskalering av striderna mellan USA och Iran. Kallas säger att en återgång till ett fullskaligt krig skulle vara enormt kostsamt för hela regionen.

Diplomatin är fortsatt den bästa vägen ut ur detta krig, enligt Kallas enligt Reuters. Utrikeschefen har också varit i kontakt med Kuwaits utrikesminister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Världsbanken uppger att kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin. USA:s militärkommando har genomfört en attack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust.

Israels regering förväntas godkänna en plan att finansiera och bygga bosättningar på Västbanken. Amnesty International kritiserar beslutet och menar att Israel trappar upp den etniska rensning på ockuperade Västbanken. Polisen i Israel anklagas för att undergräva sin oberoende efter en ny lag som ger justitieministern kontroll över utnämningen av cheferna för de interna utredningarna





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