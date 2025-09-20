Kalle Linds debutroman: En skildring av familjelivets komplexitet och svärta

Kalle Lind, känd från podden Snedtänkt, debuterar som romanförfattare med en berättelse om familjelivets utmaningar och relationers komplexitet. Romanen utspelar sig i Malmö och följer syskonen Manne och Minna i deras kamp för att navigera i kärlek, svek och familjekonflikter. Boken blandar feelgood med svärta och berör ämnen som präglat Kalle Linds poddande.

I lite mer än ett decennium har Kalle Lind på veckobasis bjudit in lyssnare till Snedtänkt , en podd som utforskar ämnen som sällan får utrymme annanstans. Nu, efter år av framgångsrik poddande, tar Lind steget in i en ny arena: skönlitteraturen. Hans debutroman dyker ner i ett universum som känns bekant för de flesta av oss – kärlek , relationer, familjeliv och de svårigheter som följer med dessa. Berättelsen tar sin början i Malmö , där vi möter syskonen Manne och Minna.

De bor på cykelavstånd från varandra, Manne i stadens mer välbärgade kvarter och Minna i det mer bohemiska. Deras liv är en brokig blandning av äkta makar, excentriska ex, små och tonåriga barn, bonusfamiljer och komplexa släktrelationer, allt vävt samman i en modern familjekomedi. Bokens ton bjuder på igenkänning, ibland obekväm sådan, och påminner om populära TV-serier som Bonusfamiljen. Men romanen är mer än bara en feelgood-berättelse. Den gräver djupt i svärta och utforskar hur det förflutna formar nuet, framför allt genom skildringen av två generationer som kämpar med sina föräldra-fuck ups. Vi får följa syskonen tillbaka till 90-talet, då deras pappa Staffan övergav familjen. Denna händelse präglar Manne och Minnas liv, och sätter sin prägel på deras beteende i vuxen ålder. Manne, rädd för konflikt och att bli lämnad, försummar sitt barn från ett tidigare förhållande, medan Minna är rak, ordningsam och värnar om sin självständighet. De två är väldigt olika, men förenas av ett starkt syskonband. Romanen utspelar sig under våren 2024. Berättelsen tar oss genom de två syskonens lägenheter, där lögner och hemligheter slutligen når en brytpunkt. Konsekvenserna är djupgående och klyver familjen, trots löften om motsatsen. Scenerna är stundtals Norénska, men med en twist – här är det underhållande, berörande och nästan befriat från stereotyper. Lind, som har erfarenhet av både manusförfattande och revy, bevisar sin förmåga att bygga upp stämning och skapa livfull dialog. Det är i replikskiftena som boken verkligen blomstrar, med en dynamik som fångar syskonkärlekens komplexitet. Lind förmedlar syskonkärleken med stor värme och engagemang. Slutligen vill jag bara tillägga att de andra böckerna som nämns i artikeln också är läsvärda. Frans Wachtmeisters observation av västvärldens döende kultur med svart humor, Martin Luuks biografi som passar perfekt in i 90-talsvågen och Harold Blooms kanon av litterära verk





