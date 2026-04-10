Kamala Harris överväger presidentkandidatur 2028, Trump hyllar Palantir – blandad börsutveckling

Kamala Harris öppnar för presidentkandidatur 2028. Trump hyllar Palantir. Både positiva och negativa nyheter präglar nyhetsflödet. Bland annat rapporteras om börsutveckling, olyckor och fredsförhandlingar.

Den tidigare vicepresidenten Kamala Harris , som tjänstgjorde under en tidigare presidentperiod, har ännu inte gett upp drömmen om att en dag inta den högsta positionen i USA :s politiska landskap. I en intervju med BBC i oktober 2025 uttryckte Harris sin potential att bli president, och antydde att det var en möjlighet som hon inte uteslutit. På ett konvent på Sheraton Hotel i New York under fredagen, öppnade hon dörren för en eventuell kandidatur till presidentvalet 2028.

Politico rapporterar om händelsen, där Harris svarade på frågor om sina framtidsplaner med ett kryptiskt 'Kanske, kanske. Jag funderar på det'. Denna antydan mottogs med entusiasm och högljudda hejarop från publiken, som unisont skanderade uppmaningen 'kandidera igen, kandidera igen', vilket tydligt visade deras önskan att se henne ställa upp igen. Hennes uttalanden tyder på en fortsatt ambition och ett intresse för att återinträda i den politiska arenan, vilket väcker spekulationer om hennes framtida engagemang i politiken.\Samtidigt rapporteras det om utmaningar för Donald Trumps så kallade fredsråd, vilket har visat sig ha svårt att samla in de utlovade finansiella medlen. Reuters skriver om att rådet, som lovats 17 miljarder dollar, motsvarande cirka 157 miljarder kronor, endast erhållit mindre än en miljard dollar. Av de tio länder som utlovat ekonomiskt stöd har hittills endast Marocko, Förenade Arabemiraten och USA bidragit. Majoriteten av de insamlade pengarna var avsedda för återuppbyggnaden av Gaza och för den grupp palestinska teknokrater som skulle ta över styret från Hamas. Irankriget uppges ha 'påverkat allt', vilket har lett till att planerna för fredsrådet för närvarande står stilla. Denna situation belyser de komplexa geopolitiska utmaningarna och de svårigheter som uppstår när man försöker genomföra omfattande fredsinitiativ i en konfliktfylld region.\Nyhetsrapporteringen omfattar även tragiska händelser och andra viktiga ekonomiska och sociala utvecklingar. På Kanarieöarna omkom en man och flera skadades när en turistbuss körde av vägen och ner i en ravin på La Gomera. I en annan händelse har två personer gripits efter en biljakt norr om Flisby i Tranås kommun, där polisen utreder fallet som grov vårdslöshet i trafik samt rattfylleri. I en annorlunda nyhet berättas om ett franskt lotteri där man kan vinna en målning av Picasso, med intäkterna som går till forskning om Alzheimers sjukdom. Börsen i Stockholm visade positiva tecken inför helgens fredsförhandlingar mellan Iran och USA, medan en turistbåt kapsejsade i Indien och orsakade minst tio dödsfall. Slutligen hyllades AI-mjukvarubolaget Palantir av Donald Trump på sociala medier, vilket ledde till en omedelbar ökning av bolagets aktiekurs





