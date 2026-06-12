Kamilla Halid i Madonna-musikvideo: "Här är den oväntade linbane-scenen"

Popdrottningen Madonna gjorde i veckan comeback med nya musikvideon "Confessions 2 – The film", som har visats över 2,3 miljoner gånger sen i måndags. I den nästan 14 minuter långa filmen syns den svenska dansaren Kamilla Halid.Se Kamilla Halid i Madonnas musikvideo och hör om den oväntade linbane-scenen i klippet.på flera håll, inte minst för den stjärnspäckade rollistan. I klubbmiljö dansar och sjunger Madonna tillsammans med kända ansikten som artisten Sabrina Carpenter, skådespelaren Benedict Cumberbatch och fotbollsspelaren João Pedro. För regin står Londonduon TORSO och koreografin är signerad belgisk-franske Damien Jalet, som också ligger bakom Yung Leans uppmärksammade

Foto: Martin Ekelin/SVT, skärmdump ur Confessions 2 – The filmidag 05:30 Popdrottningen Madonna gjorde i veckan comeback med nya musikvideon "Confessions 2 – The film".

I den nästan 14 minuter långa filmen syns den svenska dansaren Kamilla Halid. Se Kamilla Halid i Madonnas musikvideo och hör om den oväntade linbane-scenen i klippet.på flera håll, inte minst för den stjärnspäckade rollistan. I klubbmiljö dansar och sjunger Madonna tillsammans med kända ansikten som artisten Sabrina Carpenter, skådespelaren Benedict Cumberbatch och fotbollsspelaren João Pedro.

För regin står Londonduon TORSO och koreografin är signerad belgisk-franske Damien Jalet, som också ligger bakom Yung Leans uppmärksammade Bland de som medverkar i videon finns också svenska Kamilla Halid som är en av sex huvuddansare. I videon kan hon ses hissas upp och ner med vajrar, vilket kulminerar i en linbane-åkning. Hon har tidigare setts bland annat i Melodifestivalen och TV4:s "Let's dance".

"Confessions 2 – The Film" spelades in i mars i år. Hör Kamilla Halid berätta om hur fick rollen i klippet





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Madonna Confessions 2 – The Film Kamilla Halid Linbane-Scenen Melodifestivalen Let's Dance

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