En kongolesekas berättelse om isoleringen, stigmatiseringen och ekonomiska pressen efter att fly ta Uganda för att undanröja ebola. FN beräknar att det finns runt 650 000 kongolesiska flyktingar i landet.

Kampala. I Kampalas förorter möts kongolesen Arthur Musomwa med misstänksamhet och avkrävs förklaringar. Ebola utbrottet i hemlandet har lett till att han och andra som flytt till Uganda blivit utfrysta...

När landet hette Zaire, under Mobutu Sese Sekos 32-åriga styre, var Kongo ett kulturellt hjärta som pumpade ut musik över hela Afrika. Men stabiliteten som diktatorn stod för var en illusion och det var på grund av honom som sönderfallet blev så stort efter att han störtats...





Tre nya fall av ebola bekräftats i Uganda - chaufför, vårdarbetare, kongolesisk kvinnaTre nya fall av ebola har upptäckts i Uganda. Den ugandiska chauffören som transporterade första smittade personen, en ugandisk vårdarbetare som behandlade samma patient samt en kongolesisk kvinna som tagit sig till Uganda.

Polisinsats efter misshandel, nya fall av ebola i UgandaDet är en lokförare som såg rök komma från en personvagn. Han kunde inte konstatera var det kom ifrån. Tre nya fall av ebola har bekräftats i Uganda, varav två är ugandisk chaufför och vårdarbetare. Räddningstjänst, ambulans och polis har kallats till platsen efter en misstänkt misshandel i södra Stockholm.

Uganda tvingas meddela nya ebolafälle och bekräftad smittspridningEbola har brutit ut i Uganda efter tidigare fall där landet påstått sig vara fritt. Tre nya fall har upptäckts, varav det tredje fallet involverade en patient som korsade gränsen och flög från lokal till huvudstad efter attтивныйt själv på något vis smittade sig.lera länder har ställt in på varandra i strid med WHO:s rekommendationer.

