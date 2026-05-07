Kampen för jämställdhet kräver resurser: Sveriges Kvinnoorganisationer varnar för urholkning

En analys av det akuta behovet av ökat ekonomiskt stöd till kvinnorörelsen i Sverige för att motverka globala bakslag och säkra skyddet för kvinnor och flickor.

Enligt den senaste rapporten från World Economic Forum är vägen till fullständig global jämställdhet mellan män och kvinnor fortfarande extremt lång; det beräknas ta över 120 år innan vi når ett läge där rättigheter och möjligheter är helt lika för alla oavsett kön.

Denna dystra bild understryks av att kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter i många delar av världen nu faktiskt är på tillbakagång, vilket gör behovet av en stark och organiserad motkraft viktigare än någonsin. Sverige har länge betraktats som ett internationellt föregångsland i denna strävan, en position som inte har uppnåtts av sig själv utan är resultatet av decennier av hängivelse, kamp och strategiskt arbete från den svenska kvinnorörelsen.

Det är genom denna rörelses outtröttliga drivkraft som vi har sett banbrytande politiska reformer implementeras, såsom införandet av en omfattande förskola för alla barn, en generös föräldraförsäkring som främjar delat ansvar, rätten till fri abort samt den svenska sexköpslagen. Dessa framsteg har inte bara förändrat lagstiftningen utan även skiftat djupa samhälleliga normer och i förlängningen räddat otaliga kvinnors och barns liv från förtryck och våld.

Trots denna historiska framgång och det nuvarande globala behovet av starka jämställdhetsreformer, varnar Sveriges Kvinnoorganisationer nu för en allvarlig resursbrist som hotar rörelsens existensgrund. Det är en paradoxal situation där behovet av stöd ökar samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna försämras. Det faktum att det statliga stödet till kvinnors organisering inte har räknats upp på nästan två decennier innebär att stödet i reala termer har halverats när man räknar in effekterna av inflationen under denna långa period.

Samtidigt som pengarna minskar i värde har antalet organisationer som söker om dessa begränsade bidrag ökat kraftigt, vilket skapar en ohållbar konkurrenssituation och en urholkning av kapaciteten. Detta drabbar inte bara de stora paraplyorganisationerna utan även över 50 medlemsorganisationer som arbetar lokalt och nationellt för att driva frågor om ekonomisk jämställdhet och motverka strukturell diskriminering.

Utan en omedelbar och betydande uppräkning av stödet riskerar den breda kvinnorörelsen att förlora sin förmåga att agera som en effektiv påtryckningskraft mot makthavare och som en stödstruktur för de mest utsatta i samhället. Den ekonomiska utarmningen får direkta och farliga konsekvenser för det praktiska skyddsarbetet i Sverige. Kvinno- och tjejjourer, som utgör den akuta livlinan för kvinnor som flyr våld i nära relationer, kämpar idag med kritiskt svåra finansieringsförutsättningar.

När resurserna sinar leder det oundvikligen till att färre platser finns tillgängliga, att stödet blir mindre omfattande och att kvinnor och flickor i slutändan förlorar både sitt skydd och sin röst. Ekonomisk jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa i lönekuvertet, utan det är en fundamental förutsättning för säkerhet. Utan ekonomiskt oberoende är det för många kvinnor i praktiken omöjligt att lämna en våldsam partner eller att bryta sig loss från hedersrelaterat våld och förtryck.

Att underfinansiera kvinnorörelsen är därför i praktiken att acceptera att våldet mot kvinnor fortsätter att existera i skuggan av politisk passivitet. För att Sverige ska kunna fortsätta kalla sig ett jämställt samhälle krävs det att politiken visar ett genuint engagemang som sträcker sig bortom retorik och vackra ord i programförklaringar. Om regeringen på allvar menar att målet är ett samhälle fritt från våld och förtryck, måste detta återspeglas i budgetpropositionerna.

Det krävs tydliga politiska prioriteringar för att säkerställa att kvinnorörelsen kan förbli självständig och stark, eftersom det är just självständigheten som gör att rörelsen kan kritisera makten och peka på de brister som annars ignoreras. Att se kvinnorörelsen som en samhällsbärande kraft innebär att erkänna dess värde genom att tillföra de medel som krävs för att organisera arbetet i hela landet.

Det är hög tid att politiken slutar urholka grunden för jämställdheten och istället investerar i den infrastruktur av stöd och organisering som är nödvändig för att skydda mänskliga rättigheter för alla, oavsett kön. Endast genom en kraftfull satsning kan vi vända trenden och säkerställa att framtida generationer slipper vänta i hundra år på fullständig jämlikhet





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jämställdhet Kvinnorättskamp Sveriges Kvinnoorganisationer Våld Mot Kvinnor Politiska Reformer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANNONS: Otydliga roller riskerar försvaga Sveriges totalförsvarPrivata aktörer är avgörande för Sveriges totala motståndskraft – men roller och krav har inte följt med utvecklingen. Det skapar risker som både samhället och näringslivet måste hantera.

Read more »

ANNONS: Robust fysisk infrastruktur – grunden för Sveriges säkerhetNär hoten mot kritisk infrastruktur intensifieras räcker det inte längre med avancerade kameror, sensorer och digitala system – utan stabila, långlivade konstruktioner saknar de en trygg plattform att stå på. Det är här Scanmast bidrar till samhällets motståndskraft.

Read more »

Lågt förtroende för Sveriges skyddsrum – Ahlsell vill snabbrustaEn rapport från Ahlsell visar att nästan 80% av svenskarna har lågt förtroende för att landets skyddsrum fungerar. Ahlsell vill bidra till en snabb upprustning och betonar vikten av samarbete.

Read more »

Fotboll: Skjutning nära Sveriges VM-hotell – två döda – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

Read more »

Börje Salmings arv lever vidare – familjen fortsätter kampen mot ALSFyra år efter hockeylegendaren Börje Salmings död fortsätter familjen och vänner att kämpa mot ALS. Pia Salming berättar om galan En kväll för Börje och hur stiftelsen ger hopp och stöd till dem som drabbas av sjukdomen.

Read more »

Utrikesministern om Sveriges nya underrättelsetjänst ”Und”På tisdagsmorgonen presenterade utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) detaljer om en ny civil myndighet för utrikes underrättelser. Enligt regeringen är det bråttom och man räknar med att myndigheten, förkortad Und, ska vara igång redan vid årsskiftet.

Read more »