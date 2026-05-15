Kampen mot Chat Control 2.0: När privatlivet offras för massövervakning

En kritisk granskning av hur Chat Control 2.0 hotar den digitala integriteten och hur politiska partier anklagas för att undvika debatten inför valet.

Samtidigt som Sverige närmar sig ett avgörande valår, utspelar sig ett drama bakom stängda dörrar i Bryssel som kan komma att förändra det svenska samhällets grundvalar för alltid.

Det handlar om det så kallade Chat Control 2.0, ett system för digital massövervakning som maskeras som en nödvändig åtgärd för att skydda barn. Kritikerna menar att det vi egentligen bevittnar är ett av de största demokratiska haverierna i modern tid. Det finns en stark misstanke om att regeringen och Socialdemokraterna har ingått en tyst överenskommelse om att hålla frågan borta från den offentliga debatten under valrörelsen.

Genom att undvika att tala om Chat Control slipper politikerna stå till svars inför väljarna för att de i praktiken säljer ut medborgarnas privatliv och digitala integritet. Strategin är cynisk: att klubba igenom infrastrukturen för övervakning innan folket går till valurnorna, så att medborgarna ställs inför ett fullbordat faktum när det är för sent att påverka beslutet.

Det är viktigt att förstå att Chat Control 2.0 inte handlar om traditionell polisövervakning av specifika brottsmisstänkta, vilket i en rättsstat kan anses rimligt. Istället handlar det om en genomgripande förändring där varje enskild svensk får en digital spion installerad i sin mobiltelefon. Genom en metod som kallas uppladdningsmoderering ska privata bilder, videoklipp och länkar skannas automatiskt innan de ens har lämnat användarens enhet.

Regeringens påståenden om att detta kan ske utan att bryta krypteringen är i praktiken en teknisk lögn, eftersom övervakningen helt enkelt flyttas in i den mest privata sfären av alla: användarens egen hårdvara. Om detta system implementeras innebär det att rätten till privata samtal i princip upphör att existera i Sverige. Vi rör oss mot ett samhälle där staten har permanent tillgång till vår mest personliga kommunikation, vilket skapar en atmosfär av misstänkliggörande av hela befolkningen.

En av de mest problematiska delarna i det nuvarande förslaget är konceptet med tvingat samtycke. Medborgarna kommer inte att få ett genuint val, utan snarare ett ultimatum: antingen godkänner man att staten skannar all privat kommunikation, eller så förlorar man rätten att skicka bilder och filer till andra. Att kalla detta för ett frivilligt val är ett hån mot den demokratiska processen och liknar mer en form av utpressning förklädd till juridisk formalism.

Det är djupt oroande att svenska politiker, inklusive justitieminister Gunnar Strömmer, driver på för detta i EU, samtidigt som man i andra sammanhang talar varmt om individens frihet. Socialdemokraterna, som genom Ylva Johansson varit drivande i frågan från början, agerar nu som passiva möjliggörare. Detta visar på en totalt bristande koppling till den digitala verklighet som medborgarna lever i, där integritet är en grundpelare för ett fritt åsiktsutbyte. För att rädda demokratin och den personliga integriteten krävs omedelbara åtgärder.

Sverige måste ta ett tydligt ställningstagande i EU och rösta nej till varje förslag som innebär automatisk skanning av privat kommunikation på användarnas enheter. Den nuvarande politiken av forcerade beslut, där grundläggande mänskliga rättigheter göms bakom påstådda frivillighetslösningar, måste upphöra. Det är hög tid att politikerna vågar ta den öppna debatten om massövervakningens nödvändighet och konsekvenser under valrörelsen. Att använda barns säkerhet som en krockkudde för att driva igenom övervakningslagstiftning är moraliskt oförsvarbart.

Barns trygghet är extremt viktigt, men det får inte ske på bekostnad av att hela befolkningen förvandlas till misstänkta subjekt. Allt annat än en fullständig transparens och ett stopp för Chat Control 2.0 är inget mindre än ett demokratiskt svek mot det svenska folket





