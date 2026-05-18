Kampen mot skammen och rättvisan i Indien: Berättelsen om Neelam Devi

En djupdykning i den systematiska våldtäktsproblematiken i Indien genom historien om Neelam Devi, som utsatts för övergrepp och samhällets dömande blickar.

Neelam Devi, en 31-årig änka i Delhi, bär på sår som inte syns på utsidan men som präglat varje vaken minut av hennes liv under de senaste två åren.

Hennes berättelse börjar en kväll när strömmen gick i hennes hem, en situation som i den indiska storstaden är relativt vanlig men som denna gång blev början på en mardröm. Utan att veta om det befann sig en annan person i huset, en granne som under en längre tid hade trakasserat henne. Medan hennes barn sov, gömde sig mannen i badrummet och väntade i mörkret. När natten nått halv två vaknade Neelam till en brutal attack.

Mannen täckte hennes mun för att kväva hennes skrik och våldtog henne i hennes egen säng. Efter en desperat kamp lyckades hon knuffa bort honom och fly ut på gatan för att skrika efter hjälp, så utmattad och skadad att hon knappt kunde stå upp. Trots allvaret tog det polisen nära en timme att anlända, tid under vilken förövaren hann fly från platsen.

Neelam fördes till sjukhuset där hon vårdades i fyra dagar på grund av omfattande blödningar, men den fysiska läkningen var bara början på en lång och smärtsam process. Efter övergreppet möttes Neelam inte av den medkänsla och det stöd man kan förvänta sig, utan av ett samhälle som vände ryggen åt henne. I hennes område blev hon föremål för hån och misstänksamhet.

Istället för att fördöma våldtäktsmannen valde grannarna att försvara honom, med argumentet att det som hänt var Neelams eget fel. Denna reaktion bottnar i en djupt rotad patriarkal struktur där kvinnans kropp ses som bärare av familjens och områdets heder. Eftersom gärningsmannens familj besatt mer pengar och därmed högre social status, blev det lättare för omgivningen att skuldbelägga offret än att utmana förövaren.

Neelam tvingades leva i isolering och vågade under flera månader inte lämna sitt hem av rädsla och skam. Det som gör hennes situation ovanlig i den indiska kontexten är dock det stöd hon fick från sin familj, särskilt från sin svärmor. Svärmodern, som driver ett gatustånd för att försörja barnbarnen, stod orubbligt vid hennes sida när resten av världen pekade finger, vilket gav Neelam den styrka som krävdes för att fortsätta kampen för rättvisa.

Neelams öde är tyvärr ingen isolerad händelse utan en spegling av en systematisk kris i Indien, där officiell statistik visar att en våldtäkt anmäls var femtonde minut, samtidigt som mörkertalet tros vara enormt. Yogita Bhayana, grundare av organisationen Pari (People against rape in India), belyser hur djupt problemet sitter. Hon refererar ofta till det uppmärksammade fallet Nirbhaya från 2012, där en ung student brutalt överfölls och mördades, vilket utlöste globala protester och ledde till skärpta lagar och snabbfilsdomstolar för våldtäktsmål.

Men trots lagändringarna har den kulturella vändpunkten uteblivit. Kvinnor som vågar anmäla möter ofta en fientlig polisstyrka som försöker tysta ner fallen för att inte sänka områdets säkerhetsstatistik eller öka sin egen arbetsbörda. Utredningarna är ofta bristfälliga och i domstolarna drar processerna ut på tiden, vilket leder till att endast omkring en fjärdedel av alla åtal resulterar i fällande domar. Idag lever Neelam Devi i en ständig balansgång mellan hopp och rädsla.

Med hjälp av organisationen Pari har hon fått psykologiskt stöd och juridisk vägledning för att navigera i ett rättssystem som ofta är riggat mot offret. Hon undviker fortfarande att dra till sig uppmärksamhet i sitt eget bostadsområde och träffar sina stödpersoner i hemlighet. Hennes största rädsla är att gärningsmannen, som trots tidigare anklagelser om våldtäkt fortfarande är fri, ska släppas mot borgen eller undgå straff helt.

För Neelam är dödsstraffet den enda rimliga utgången, en reflektion av den djupa trauma och maktlöshet hon känner inför ett system där heder värderas högre än mänskliga rättigheter. Hennes kamp handlar inte längre bara om hennes egen rättvisa, utan om att bryta tystnaden i ett samhälle där kvinnors lidande förväntas döljas bakom stängda dörrar för att bevara en illusion av anständighet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indien Kvinnors Rättigheter Våldtäkt Patriarkat Socialt Stigma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Narendra Modi gör historiskt besök i Göteborg för att stärka banden mellan Indien och SverigeIndiens premiärminister Narendra Modi besöker Göteborg för första gången i historien, vilket väcker stor entusiasm bland den indiska diasporan och det ekonomiska näringslivet.

Read more »

Därför är Göteborg så viktigt för Indien: ”En strategisk nyckel”När Indiens premiärminister Narendra Modi på söndagen anländer till Göteborg är det med blicken fäst teknik och innovation. Enligt Swati Parashar, professor i Globala studier på Göteborgs universitet, är besöket en del av Indiens vision som global stormakt – där Göteborg spelar en viktig roll.

Read more »

Strategiskt partnerskap mellan Indien och SverigeSverige och Indien lanserar ett strategiskt partnerskap med fokus på bland annat klimatet och rymden.

Read more »

Gruvaras: Person räddad, samarbete 2.0 med Indien, uttalande Trump om Iran, nytt samarbete mellan Sverige och IndienA news text with multiple topics, including a rescue operation in a mine, Sweden and India's strategic partnership, a statement from Trump regarding Iran, and a new cooperation between Sweden and India.

Read more »