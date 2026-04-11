Kampen mot sprängningar: Från tunga bomber till handgranater och pyroteknik

Sprängningar i Sverige har orsakat förödelse, men läckaget av civila sprängämnen har minskat. Kriminella använder nu handgranater och pyroteknik. Två dödsfall har inträffat och ett stort antal skadats.

Bomber fyllda med kilogram av dynamit har tidigare orsakat förödelse i svenska bostadsområden. Den kriminella världen har under en tid använt sig av kraftfulla sprängmedel för att utföra våld sdåd. Den senaste tiden har dock läckaget av civila sprängämnen minskat, vilket har gjort det svårare för kriminella att komma över stora mängder sprängmedel för att tillverka dessa typer av jättebomber.

Denna utveckling är resultatet av en kombination av åtgärder, inklusive lagändringar, ökad tillsyn och förbättrad medvetenhet bland aktörer i leveranskedjan. Trots de minskade möjligheterna tillgång till civila sprängämnen, fortsätter kriminella organisationer att hitta alternativa metoder för att utföra sprängningar, vilket innefattar användningen av handgranater och pyroteknik.\Under de senaste åren har två personer omkommit i sprängningar i Sverige. Enligt statistik har ett stort antal sprängningar inträffat mellan 2023 och 2025. Detta faktum, i kombination med antalet explosioner, väcker frågor om varför fler människor inte har skadats eller omkommit. Malin Nygren, chef för nationellt bombdatacenter, beskriver det som oförklarligt. Forskare och polisen brottas med samma fråga: hur kan inte fler vara offer för dessa våldshandlingar, givet hur dessa föremål används, vilken miljö de används i och inte minst tidpunkten på dygnet. Konsekvenserna av dessa explosioner är förödande, även om ingen skadas fysiskt. Skadorna kan variera från mindre splitterskador till allvarliga skador som kan leda till förlust av lemmar. Polisen arbetar aktivt för att stoppa bombdåd redan i förberedelsefasen, men sprängningarna får ändå oerhörda konsekvenser för samhället. Det krävs en helhetssyn och fortsatt arbete för att förhindra dessa våldsdåd och skydda allmänheten.\Enligt polisens statistik, som bör tolkas med försiktighet, har 26 personer skadats i sprängningar i kriminell kontext mellan åren 2023 och 2025. Sju personer skadades under 2023, lika många under 2024 och tolv under 2025. De senaste åren har kriminella nätverk i ökande grad använt handgranater, som smugglas in från utlandet, samt pyroteknik. Dessa explosiva föremål kan vara livsfarliga för både den som hanterar dem och de som befinner sig i närheten när de detonerar. Ett exempel på en tragedi var då en 15-årig pojke omkom i Östberga i september förra året när en sprängladdning exploderade. Ett annat tragiskt exempel var då en ung kvinna dog när en bomb med cirka 13 kilo dynamit detonerade utanför hennes bostad i Fullerö, Uppsala kommun, under hösten 2023. Utvecklingen av nya vapen och sprängmedel samt de kriminellas förmåga att anpassa sig och hitta nya sätt att utföra våldsdåd kräver en ständig anpassning av åtgärder från rättsväsendets sida. En fortsatt satsning på förebyggande åtgärder, effektivare lagstiftning och ökat samarbete mellan olika myndigheter är avgörande för att bekämpa denna typ av brottslighet och skydda samhället





