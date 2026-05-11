Kampen om den svenska identiteten och kulturkanonens makt

En analys av den nya svenska kulturkanonen och dess roll som politiskt verktyg i ett splittrat samhälle.

Sittande i Uppsala reflekterar jag över den nyligen utgivna pocketboken om den svenska kulturkanonen. Denna samling av hundra verk, sammanställd av professor och historiker Lars Trägårdh , är en destillation av ett omfattande statligt betänkande.

Inledningsvis var jag djupt kritisk till utredningens torra och byråkratiska språk, som tycktes kväva den faktiska passionen och livslusten som kultur egentligen handlar om. Men i bokform förändras upplevelsen drastiskt. När det onödiga myndighetspratet skalas bort återstår något som faktiskt talar till människan. Att utforska den svenska kulturhistorien blir då som att känna eftervärmen från en sommardag i en granitklippa; det är en inbjudan till att förstå sin egen plats i historien och i det samtida samhället.

Det handlar om att se mönster i vardagen, från Vasaloppets gemenskap till promenaderna i Linnés fotspår i den botaniska trädgården, vilket gör historien levande och relevant. Uppsala är en stad där historien inte bara är läst utan fysiskt närvarande i varje gatuhörn. Här i staden möts statsmaktens, kyrkans och akademins ekon varje dag. Från Domkyrkans kalla stengolv där nationalikoner som Vasa och Linné vilar, till Uppsala slott där drottning Kristina abdikerade, är staden ett levande museum.

Denna miljö gör det tydligt att en kulturkanon inte är en neutral lista, utan en spegling av var man befinner sig och vilken blick man har på världen. Jag bor i Karin Boyes gamla hus och känner en frustration över att hennes poesi, som är så central för många, inte fått samma representativa plats som hennes prosa i denna kanon.

Det visar på de subjektiva val som alltid ligger bakom varje urval, och hur dessa val i sin tur formar vår förståelse av vad det innebär att vara svensk och medborgare i detta land. Men bakom den aptitliga pocketboken döljer sig en betydligt mer komplex och konfliktfylld verklighet. Den våldsamma reaktionen från kultursektorn, med Svenska Akademien i spetsen, handlade inte bara om enstaka verk utan om makten över definitionerna. Det har utspelat sig en kamp om de så kallade formuleringsprivilegierna.

Medan den etablerade kultureliten slog bakut, tycktes den breda allmänheten vara mer välvillig, vilket syns i bokens avsnitt om folkets kanon. Detta avslöjar att kulturkanonen inte är ett oskyldigt projekt utan ett strategiskt verktyg i det moderna kulturkriget. Det handlar i grunden om vem som äger rätten att definiera den svenska identiteten och därmed också vem som anses höra hemma i nationen. I slutändan är Trägårdhs arbete en reaktion på ett Sverige präglat av splittring, segregation och systemhotande brottslighet.

Tesen är att en gemensam kulturell bas kan fungera som ett kitt för att laga det trasiga samhällskontraktet. Men här uppstår den mest brännande frågan: vem är det som faktiskt bjuds in i denna gemenskap? När man granskar processen ser man hur minoritetsgrupper och invandrare hamnar i periferin. Det finns en risk att kanonen blir ett instrument för exkludering snarare än inkludering.

Medan vissa får vara med och definiera vad som är svenskt, förväntas andra bara konsumera den färdiga produkten. Det är en paradox där kultur, som borde vara gränslös och öppnande, istället används för att dra tydliga linjer mellan vi och dem





