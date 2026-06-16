Kan Mbappé skaka av sig allt vad den här klubblagssäsongen har varit?

Mbappé kommer in i det här mästerskapet med fler frågetecken som tynger än utropstecken som lyfter. Han har tagit sig till Real Madrid, men också till en plats i klubblagskarriären där hur han uppfattas nästan har blivit viktigare än hur han presterar.

För tio år sedan sprang han runt utan namnet på ryggen och gjorde sina första mål för Monaco. Två år senare vann han VM som 19-åring och fick sitt absoluta genombrott.

För fyra år sedan gjorde han hattrick i VM-finalen men gick förlorande ur den efter en straffläggning. Han har alltid varit menad att bli bäst i världen, att säkra framtiden bortom Messi och Ronaldo. Artisterna var inte på utdöende, allt skulle bli bra. Han är fortfarande en av världens bästa fotbollsspelare, den bästa enligt många.

Men han kommer in i det här mästerskapet med fler frågetecken som tynger än utropstecken som lyfter. Han har tagit sig till Real Madrid, men också till en plats i klubblagskarriären där hur han uppfattas nästan har blivit viktigare än hur han presterar. Han gjorde 42 mål på 44 matcher den gångna säsongen, flest av alla i Champions League, högst upp i skytteligan även i La Liga.

Men Real Madrid har gått dåligt, och Mbappé har helt enkelt inte verkat intresserad av det. När han var skadad under våren åkte han på semester i stället för att vara på plats och stötta sitt lag under matcher, när Barcelona säkrade ligatiteln i El Clasico var det knappt att han orkade lägga upp en bild för att visa intresse för att Real hade möjlighet att avstyra firandet.

Och problemet är att så fort ett rykte börjar förfölja dig mellan flera klubbar, blir det svårt att skaka av sig. Hans relation med PSG kraschade och brann efter flera års flirt med Real Madrid, som efter mycket om, men och rekordkontrakt innebar att han lämnade klubben för dem. Nu är bilden att han är en svår spelare att hantera för en tränare, narrativet är att han gör sina lag sämre med sin personlighet och karaktär.

Och folk har för längesedan slutat bedöma de enskilda situationerna, numera finns bara plats för sanningen man redan bestämt sig för. I landslagssammanhang finns dock inte riktigt samma problematik. Det franska landslaget är förvisso känt för sina många intriger och problem. Men här finns inga miljontals supportrar som skriver på namninsamlingar för att få honom att lämna, inga ekonomiska konflikter eller vänsterprasslande med andra intressenter.

Här är han killen som dominerat två VM-finaler, som spelar för en av de största förhandsfavoriterna till att återigen gå till final, återigen vinna hela skiten. Som för sista gången gör ett mästerskap under den mest framgångsrika förbundskaptenen i modern tid. Kan han skaka av sig allt vad den här klubblagssäsongen har varit, och erbjuda sitt bästa jag en gång till? Ingenting talar emot det, trots allt





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Mbappé Real Madrid PSG VM-Final Franska Landslaget

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