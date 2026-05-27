Kanada inleder förhandlingar om Saabs Global Eye

Kanada har påbörjat förhandlingar om att köpa Saabs Global Eye-system för luftförsvar i Arktis. Affären omfattar cirka sex plan med leveranser från 2030.

Kanada har officiellt inlett förhandlingar om att förvärva det svenska försvar sföretaget Saab s avancerade flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye , enligt ett uttalande från Kanada s premiärminister Mark Carney.

Systemet, som är baserat på den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardiers modell Global 6500, är konstruerat för att skydda luftrummet mot moderna hot såsom kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Carney betonade att Global Eye, med sin uppsättning avancerade sensorer och uppdragssystem, kommer att bli en central resurs för Kanadas försvarsförmåga, särskilt för att upptäcka och avskräcka hot i den strategiskt viktiga Arktisregionen.

Affären välkomnas av Sveriges statsminister Ulf Kristersson, som påpekade att systemet redan används av Sverige, Frankrike och Förenade Arabemiraten, och beskrev det som mycket modernt och kapabelt. Kristersson framhöll att Global Eye inte bara stärker Kanadas suveränitetsskydd utan också bidrar till Natos kollektiva försvar, särskilt när det gäller övervakning och kontroll av Arktis. Förhandlingarna befinner sig i ett tidigt skede, men Saabs vd Micael Johansson bekräftade att man trycker på för att slutföra dem så snabbt som möjligt.

I nuläget diskuteras bland annat antalet flygplan som ska levereras, där Johansson uppskattar att det rör sig om cirka sex enheter. Leveranserna beräknas kunna påbörjas någon gång mellan 2030 och 2031, med de första planen som levereras direkt från Sverige. Saab har även erbjudit sig att bygga, underhålla och uppgradera den kanadensiska Global Eye-flottan i samarbete med kanadensiska partnerföretag, vilket skulle kunna skapa arbetstillfällen och teknologisk kompetens i Kanada.

Utöver Global Eye är Saabs stridsflygplan Gripen också aktuellt i en separat potentiell affär med Kanada, där diskussionerna fortskrider enligt Johansson. Denna affär är av strategisk betydelse för både Kanada och Sverige. För Kanada innebär Global Eye en förstärkning av landets förmåga att övervaka och försvara sitt vidsträckta territorium i Arktis, en region som blir allt viktigare ur ett geopolitiskt perspektiv med ökad aktivitet från både Ryssland och Kina.

För Sverige stärker affären landets position som en ledande försvarsindustriell nation och öppnar för djupare försvarsmaterielsamarbete med ett Natoland. Saab, som redan har ett starkt fotfäste på den internationella marknaden, får genom denna affär ytterligare en referenskund för Global Eye, vilket kan leda till fler beställningar från andra länder. Samtidigt pågår diskussioner om Gripen som ett alternativ för Kanadas framtida stridsflygbehov, vilket skulle kunna bli en ännu större affär.

Sammantaget markerar detta en viktig milstolpe i det svensk-kanadensiska försvarssamarbetet och understryker vikten av avancerade luftburna system i dagens säkerhetsmiljö





