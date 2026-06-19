Kanada vinner stort mot Qatar, Mexiko säkrar gruppsegern och Qatars Madibo får rött kort

Kanadas landslag vinner stort mot Qatar med 6-0 efter Jonathan Davids hattrick. Ismaël Koné skadas i en tackling och Qatars Assim Madibo får rött kort. Mexiko säkrar gruppsegern efter seger mot Sydkorea med 3-2. Luis Romo räddar dödläget och Raúl Rangel gör dubbelräddning i slutminuterna.

Kanada pulveriserar Qatar i Vancouver med 6-0. Jonathan David gör hattrick och Ismaël Koné skadas i en tackling. Mexiko säkrar gruppsegern efter seger mot Sydkorea med 3-2.

Luis Romo räddar dödläget och Raúl Rangel gör dubbelräddning i slutminuterna. Qatars Assim Madibo får rött kort efter en illa träffad spark på Koné. Kanadas lagkamrater hyllar Koné efter matchen och det blir ett stort bråk på planen. Mexiko är med på listan över tänkbara sextondelsfinalmotståndare för Sverige om Blågult blir trea i grupp F. Kanadas landslag håller presskonferens i Houston inför matchen mot USA





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