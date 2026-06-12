Kanadas första poäng i VM

Ismael Kone och Kanada kvitterade mot Bosnien-Hercegovina i VM. Det var första gången Kanada fick poäng i VM på hemmaplan.

Ismael Kone från Kanada säger att han nästan svimmade när han kvitterade mot Bosnien-Hercegovina i VM. Det var första gången Kanada fick poäng i VM på hemmaplan.

Inhopparen Cyle Larin tog emot bollen med låret och vände sig om för att skjuta in bollen via en försvarare. Det var en lättnad för laget som hade skapat många chanser. Lagkamraten Luc De Fougerolles var också glad för den historiska poängen, men han blickar tillbaka till innan matchen hade börjat. Nationalsången var ett av de bästa ögonblicken i hans liv.

Han har jobbat hårt i 20 år för att komma till VM och det var en dröm som blev sann. I Bosnien-Hercegovina spelar tre svenskbosnier. Benjamin Tahirović spelade från start, Armin Gigović hoppade in i den 62:a minuten och Dennis Hadžikadunić blev kvar på bänken under hela matchen. De tycker att de gör det bra och alla kämpade och krigade under matchen. Kanada möter Qatar i nästa gruppspelsomgång och Bosnien-Hercegovina ställs mot Schweiz





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