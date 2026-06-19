Kanadas Ishmael Koné skadades svårt i VM-match mot Qatar

Under en VM-gruppmatch skadades den canadensiske spelaren Ismaël Koné svårt efter en tackle från Qatars Assim Madibo, som fick rött kort. Kanada vann matchen 4-0 men fokus låg på Konés skada och lagets solidariska handlingar.

Den 24-årige kanadensiska spelaren Ismaël Koné skadades svårt under en vänsterben under loppet av en handling i världsmästerskapet. I en konfrontation med Qatar s Assim Madibo fick Koné en Tackling som gjorde att hans vänsterben hängde oduktigt, vilket ledde till att Madibo fick rött kort.

Kanada inriktade sin fokus på att hjälpa Koné, Samlades i en ring runt honom medan vårdpersonal hanterat skadan. Koné transporterades ut på bår och vinkade till publiken som en tecken på mod. Laget återförenades efter pausen i en ny ring, många spelare var tydligt upprörda. När Nathan Saliba sedan gjorde det canadensiska领先et till 4-0 visade hanKonés matchtröja som en gest av solidaritet.

Qatar såg redan i första halvleken med en rött kort när ställningen var 2-0. Kanada har nu fyra poäng efter två matcher i gruppspelet och är nära att säkra en plats iSlutspel. Denna händelse har visat både hårdkonkurrens och sportmanship på banan





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VM Fotboll Kanada Qatar Ismaël Koné Skada

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