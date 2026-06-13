Invigningsceremonin med stjärnor som Alessia Cara och Michael Bublé sätter tonen för ett spännande VM-öppningsmatch mellan Kanada och Bosnien-Hercegovina där Cyle Larin räddade poäng i sista minuten. Läs om mixad zones kulturkrock och bosnisk pressrestriktioner.

Världsmästerskapet i fotboll har inletts med en pampig ceremoni där flera stjärnor framförde nationalsånger, inklusive Shakira, J. Balvin, Michael Bublé och Alessia Cara. I öppningsmatchen mellan Kanada och Bosnien-Hercegovina fick åskådarna uppleva både en gåshudsframkallande Nationalsång och ett intensivt målvrål efter Cyle Larin s jämnande mål.

Trots en stark bosnisk defensiv, där spelare som Tarik Muharemovic och Jovo Lukic framförde sig, kunde Canada till slut ta poäng efter ett programsläppande mål av Larin. Mixad zon efter matchen visade på kulturella skillnader där bosnisk pressvar generellt mer restriktiv än den svenska, medan Fifas nya Flash Mixed Zone-testade. Artikeln avslutas med en hänvisning till baseboll och Sead Kolasinacs farliga rensning





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