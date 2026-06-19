Kanada dominerade Qatar med 6-0 i en historisk förlust medan Ismaël Koné skadades allvarligt. Mexiko säkrade avancemang och Granit Xhaka beklagade sin roll i en missinformation. Kaos i fanområdet i Mexiko.

Människor svimmade i Mexiko och en skräckskada inträffade i Kanada under en VM-match. Kanada demonterade Qatar med 6-0 i en historisk seger i premiären. Ismaël Koné från Kanada skadades allvarligt när hans vänsterben hängde och spelarna var i chock.

De gömde ansiktena i tröjorna eller tog sig för huvudet medan Koné transportades bort på bår. Mexiko säkrade avancemang efter en seger mot Sydkorea där den sydkoreanska målvakten Kim Seung-Gyu gjorde ett差错 som ledde till mål. Lagkaptenen Granit Xhaka pekas ut som en central anledning till den schweiziska förlustin mot Bosnien-Hercegovina. Han blev målskytt, firade med en gest och besvarade sedan kritik.

Xhaka sa: Jag skäms mycket över att ha varit kanalen för denna smärta. Jag litar på produktionen som presenterade falsk information som verifierad under direktsändningen. Innan Mexiko-Sydkorea var det kaos i fanområdet i Guadalajara då tusentals människor kom flera timmar i tid. Trots full beläggning strävade ännu fler efter att komma in





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