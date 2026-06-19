Kanal 9 visar den bästa Mad Max-filmen midsommarafton - The Road Warrior

Kanal 9 sänder den ultimata Mad Max-filmen The Road Warrior klockan 23:00 midsommarafton. En recensent ger filmen 4/5 och kallar den för George Millers bästa verk. Här är anledningen till att denna actionfilm fortfarande är oövertröffad.

Det är midsommarafton, men Kanal 9 erbjuder en perfekt anledning att fly undan firandet ikvällen. Klockan 23:00 visar de den absolut bästa Mad Max -filmen, The Road Warrior .

När uppföljaren till Mad Max släpptes 1981 vred de upp alla reglage till max. Medan originalfilmen har en rejäl dos nybörjarcharm är det The Road Warrior som är den självklara actionrökaren som verkligen säljer in filmserien. Max driver omkring i det ödelagda Australien i jakt på bensin utan att bry sig om någon annan än sig själv. Han beslutar slutligen att hjälpa ett gäng bybor mot ett våldsamt och farligt gäng.

Men som i alla Mad Max-filmer är historien mest en ursäkt för George Miller att visa upp sina galna actionsekvenser och excentriska karaktärer. Det är total galenskap och ren underhållning. Tillsammans med Mad Max: Fury Road är det seriens riktiga mästerverk. Betyget 4/5 gavs av recensenten, som skrev: Utan tvekan George Millers bästa film och fortfarande idag oöverträffad i sin - visserligen smala - genre





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Mad Max The Road Warrior George Miller Actionfilm Kanal 9 Midsommarafton TV-Sändning

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