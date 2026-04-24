Kanarieöarna varnar för överturism – "Res inte hit"

Kanarieöarna förbereder sig för en kraftig ökning av turismen på grund av oron i Mellanöstern, vilket väcker oro för överturism och dess negativa effekter på miljön och lokalbefolkningen. Miljöorganisationer och lokalbefolkning uppmanar till ett mer ansvarsfullt resande.

Kanarieöarna står inför en potentiell turistboom i år, då många resenärer väljer att undvika destinationer i Mellanöstern på grund av den rådande konflikten i Iran .

Denna förväntade ökning av antalet turister väcker oro bland lokalbefolkningen och miljöorganisationer, som redan upplever problem med överturism. Iván Cerdeña, representant för miljöorganisationen Atan, uttrycker djup oro över situationen och menar att ögruppen har passerat gränsen för vad som är hållbart. Han beskriver överfulla stränder, trafikstockningar och nedslitna naturreservat som tydliga tecken på att turismen har vuxit sig ohållbar.

Cerdeña vädjar direkt till potentiella turister att ompröva sina resplaner och att vara ärliga mot sig själva – att besöka Kanarieöarna just nu inte är respektfullt och att deras närvaro kommer att förvärra de redan existerande problemen. Han kritiserar även de lokala politikerna för att ha avvisat förslaget om en turistskatt, en åtgärd som implementerats i andra populära turistdestinationer som Barcelona, och för att tillåta uppkomsten av illegala hotell.

Han anser att Kanarieöarna inte längre respekterar sig själva och att systemet underlättar ohållbar utveckling. Trots dessa alarmerande rapporter finns det också en annan syn på situationen. Journalisten Leo Lunde, bosatt på Kanarieöarna, menar att varningarna om kaos är överdrivna och att de är en retorisk strategi för att skrämma bort turister. Han påpekar att det finns en komplexitet i situationen som inte alltid framkommer i rapporteringen.

Lunde lyfter fram den växande bostadsbristen på öarna, där det är svårt att hitta ett boende för under 1 000 euro, även i områden som inte är särskilt turisttäta. Detta indikerar att den ökade efterfrågan på boende, driven av turismen, har en betydande inverkan på lokalbefolkningen och deras möjligheter att hitta prisvärda bostäder. Han antyder att fokus kanske borde ligga mer på att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av turismen, snarare än att enbart fokusera på de miljömässiga utmaningarna.

Denna brist på tillgängligt och prisvärt boende är en direkt följd av att fastigheter omvandlas till semesterbostäder eller hotell, vilket minskar utbudet för de som bor och arbetar på öarna permanent. Debatten om turismens påverkan på Kanarieöarna är alltså mångfacetterad. Å ena sidan finns en tydlig oro för miljöförstöring och överbelastning av infrastrukturen, å andra sidan en oro för de ekonomiska konsekvenserna av att begränsa turismen.

Den förväntade ökningen av antalet turister på grund av situationen i Mellanöstern förvärrar denna spänning. Det är tydligt att en hållbar lösning kräver en balansgång mellan att tillgodose turisternas behov och att skydda öarnas miljö och lokalbefolkningens livskvalitet. En turistskatt, striktare reglering av hotellbyggen och investeringar i infrastruktur är potentiella åtgärder som kan bidra till att mildra de negativa effekterna av turismen.

Det är också viktigt att öka medvetenheten bland turisterna om de utmaningar som Kanarieöarna står inför och att uppmuntra till ett mer ansvarsfullt resande. Utan en genomtänkt och långsiktig strategi riskerar Kanarieöarna att förlora sin unika karaktär och att drabbas av irreparabla skador. Diskussionen om hur man bäst hanterar turismen på Kanarieöarna är långt ifrån över och kommer sannolikt att fortsätta vara en central fråga för ögruppen under de kommande åren





