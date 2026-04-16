Känd debattör åtalad för grova hot mot närstående

En framstående forskare och debattör har åtalats efter att ha skickat över hundra hotfulla och aggressiva meddelanden till närstående under ett dygn. Åklagaren beskriver innehållet som hänsynslöst och menar att det uppnått en straffbar nivå. Mannen, som ofta synts i media som expert, erkänner att han skickat meddelandena men nekar till brott och menar att han ångrar sina handlingar.

En välkänd forskare och debattör , som under de senaste åren flitigt synts i offentligheten och agerat expert i olika medier, står nu inför rätta anklagad för att ha skickat ett stort antal hotfulla och aggressiva meddelanden till närstående . Händelserna inträffade under ett dygn i augusti förra året då mannen ska ha skickat över hundra meddelanden med vad åklagaren beskriver som hänsynslöst innehåll.

Åklagare Tove Forshällen menar att meddelandenas karaktär och volym överskrider gränsen för vad som kan anses straffbart. Mannen ska enligt åklagaren ha hotat mottagarna och deras nära med fysisk skada, vilket har lett till åtal för grovt föregående. Detaljerna kring relationen mellan de inblandade vill åklagaren inte gå närmare in på, men bekräftar att det finns en koppling dem emellan.

Förundersökningen belyser den omfattning hoten hade. Mannen ska i meddelanden ha uttryckt en önskan om att förstöra livet för de närstående. Bland annat framgår formuleringar som: 'Ni ska alla lida' och direkt hot riktade mot barn.

'Jag ska ljuga för socialen och berätta lögner om er alla. Göra allt så att ni mister ert barn', står det i ett av de citerade meddelandena från förundersökningen.

Han ska även ha uttryckt ett gränslöst hat och en likgiltighet inför konsekvenserna av sina handlingar, med hänvisning till tidigare domar: 'Mitt hat mot er är gränslöst och jag har redan så otroligt många domar på mig att jag inte bryr mig längre'.

De närstående som mottagit meddelandena har i förhör uttryckt att de känt sig rädda och utsatta för mannens agerande.

Under förhör med polisen har mannen erkänt att han skickat meddelandena, men han förnekar brott. Han menar att han ångrar sina handlingar djupt och bad om ursäkt dagen efter incidenten. Han hävdar att han inte hade full kontroll över sitt beteende vid tillfället och att han aldrig har varit fysiskt våldsam mot någon.

Advokat Ninib Haffo, som företräder den åtalade mannen, har i nuläget avböjt att kommentera ärendet och meddelat att hon återkommer med mer information vid ett senare tillfälle. Fallet belyser de allvarliga konsekvenserna av hotfulla meddelanden, även när de kommer från personer med en stark offentlig profil.

Denna händelse väcker frågor kring hur beteenden online och verbala hot uppfattas och hanteras inom rättssystemet. Det är en påminnelse om att även handlingar som sker i det digitala rummet kan ha verkliga och allvarliga konsekvenser för individer och deras relationer. Åtalet kommer att prövas i domstol, där ytterligare bevisning och vittnesmål kommer att framläggas





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hot Forskare Debattör Åtal Närstående

United States Latest News, United States Headlines

