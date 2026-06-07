Kändis som var tvungen att säga nej till Scary Movie

Melissa Joan Hart var en av dem som var tvungna att säga nej till Scary Movie. Hon skulle ha spelat Annas roll, men Keenen Ivory valde istället Anna Faris baserat på hennes audition.

Kan du se någon annan än Anna Faris som Cindy Campbell i Scary Movie -filmerna? I en annan tidslinje hade det kunnat bli så. Frågan ställs: Finns det någon kändis som desperat velat vara med i Scary Movie , men som ni var tvungna att säga bestämt nej till?

Melissa Joan Hart är en av dem. Hon skulle ha spelat Annas roll. Melissa Joan Hart är förstås mest känd som tonårshäxan Sabrina i Sabrina tonårshäxan, som rullade i sju säsonger runt det senaste millennieskiftet. Enligt Marlon var det den äldre Wayans-brodern Keenen Ivory, tillika första filmens regissör, som var drivande i att ge huvudrollen till Anna Faris istället.

Baserat på hennes audition. - Keenan sa typ: Jag såg den här unga damen, Anna Faris, och det känns verkligen som att det är vår Cindy. Faris och hennes komiska tajming är perfekt för Scary Movie, så vi kan nog vara glada att det gick som det gick. Fast jag blir onekligen lite nyfiken på hur Melissa Joan Harts karriär hade kunnat se ut om tidslinjen tagit en annan väg.

Första Scary Movie finns att hyra eller köpa på digitala plattformar som SF Anytime och Apple TV. Senaste Scary Movie visas just nu på svenska biografer.





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scary Movie Anna Faris Melissa Joan Hart Sabrina Tonårshäxan Keenen Ivory

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Henrik Rydström ny tränare för Hammarby - valde med hjärtatHenrik Rydström är klar som ny huvudtränare för Hammarby efter en snabb rekrytering. Han betonar att valet handlade om passion snarare än nöd, och ser fram emot att utveckla laget med sin fotbollsfilosofi.

Read more »

V: Skatt på miljardärer räddar välfärdenFör rättvisans och välfärdens skull krävs en miljardärsskatt, hävdar Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.”Det är ju pengar som en miljardär knappt märker…

Read more »

Friidrott: Melissa Jefferson-Wooden räddade sin pappaSprintstjärnan Melissa Jefferson-Wooden räddade livet på sin pappa. Som 17-åring donerade hon stamceller från sin benmärg. – Om jag så hade behövt göra det i morgon så hade jag gjort det igen, säger amerikanskan till SVT Sport.

Read more »

Friidrott: Melissa Jefferson-Wooden jämför sitt lopp med världsrekordet: ”Det hade gjort skillnad”Melissa Jefferson-Wooden jagar det ”omöjliga” världsrekordet på 100 meter från 1988. Nu pekar amerikanskan ut detaljerna som kan göra att hon slår det. – Det är det som hade gjort skillnad, säger hon till SVT Sport.

Read more »