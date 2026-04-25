Kändisars matvanor: Adam Lundgren om haträtten och drömdejten

Adam Lundgren avslöjar sina matpreferenser i en intervju med SvD – från barndoms aversion mot kalvlevergryta till passion för långkokt salsicciasås. Andra kändisar som Laila Bagge och Sebastian Boudet delar också med sig av sina favoriträtter.

Kändisar s matvanor avslöjas – från frysta pommes till långkokt salsicciasås. Svenska kändisar delar med sig av sina kulinariska preferenser och aversioner i en nyligen publicerad intervju i Svenska Dagbladet .

Skådespelaren Adam Lundgren, känd från produktioner som 'Tjuvstart' och 'Hamilton', ger en inblick i sin matvärld, som spänner från nostalgisk avsmak till passionerad kärlek för vissa rätter. Han avslöjar att kalvlevergryta är en rätt han starkt ogillar, och minns med fasa hur hans mor brukade tillaga den under hans barndom. Enligt Lundgren var dessa barndomsminnen av levergrytan 'helt fruktansvärda'. Men det är inte bara negativa minnen som kommer upp till ytan.

Han beskriver med entusiasm sin kärlek till comfort food, och lyfter fram köttbullar med potatismos, rårörda lingon, pressgurka och gräddsås som en oslagbar kombination. Han beskriver sig själv som en 'periodare' när det kommer till mat, vilket innebär att han går igenom perioder där han fokuserar på en viss typ av matlagning.

Nyligen har det handlat om asiatisk mat, med en speciell förkärlek för grytor med kyckling- eller fläskfärs, smaksatta med fisksås, lime, socker och chili, och ibland även chili bean paste. Just nu längtar han efter att utforska mexikansk matlagning och ser fram emot en period fylld med tacos, enchiladas och andra mexikanska delikatesser. Lundgren delar också med sig av sina tankar kring dejting och mat.

Om han skulle bjuda hem någon på en hemmadejt skulle han servera en 'salsicciasås som puttrat i timmar', vilket signalerar omtanke och en vilja att imponera. Han betonar vikten av att lägga tid och kärlek i matlagningen, särskilt när man vill skapa en speciell atmosfär. När det gäller frysta halvfabrikat är han dock tydlig med att de sällan har en plats på hans matbord.

Han verkar föredra att laga mat från grunden, även om han erkänner att det ibland kan vara praktiskt med snabba lösningar. Intervjun ger en intressant inblick i hur kändisar förhåller sig till mat, och visar att även de med tillgång till exklusiva restauranger och kockar kan ha enkla och nostalgiska favoriträtter. Det är tydligt att mat inte bara handlar om näring, utan också om minnen, känslor och sociala sammanhang.

Andra kändisar nämns också i artikeln, som Laila Bagge, känd för sin kärlek till frysta pommes frites, och Sebastian Boudet, som hyllar köttbullar med tillbehör som den ultimata comfort fooden. Benjamin Ingrosso beskrivs också som en 'periodare', med en förkärlek för pasta och att 'gilla att äta länge'. Denna avslöjande intervju i SvD belyser hur matval och matvanor kan vara djupt personliga och präglade av både barndomsminnen och aktuella preferenser.

Adam Lundgrens ärliga berättelse om sin aversion mot kalvlevergryta och hans passion för långkokt salsicciasås ger en mänsklig dimension till hans offentliga persona. Hans beskrivning av sig själv som en 'periodare' resonerar med många, eftersom det är vanligt att våra matlustar varierar över tid. Intervjun visar också att även kändisar kan ha enkla och genuina matvanor, och att comfort food ofta spelar en viktig roll i våra liv.

Det är fascinerande att se hur olika kändisar förhåller sig till mat, och hur deras val återspeglar deras personligheter och livsstilar. Artikeln ger en underhållande och insiktsfull läsning för alla som är intresserade av mat och kändisliv. Den visar att mat är mer än bara bränsle – det är en del av vår identitet och ett sätt att skapa minnen och dela upplevelser med andra.

Diskussionen om frysta halvfabrikat visar också att även de som värdesätter hemlagad mat ibland kan frestas av bekvämligheten med snabba lösningar. Sammantaget ger intervjun en mångfacetterad bild av kändisars matvanor och visar att det finns en stor variation i deras preferenser och aversioner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pontus Jansson: ”Det var som att få ett slag i ansiktet”Pratar ut om tuffaste beskedet i livet – och hyllar ersättaren.

Read more »

Vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängd – Trump om Iran och våldVapenvilan mellan Israel och Libanon har förlängts med tre veckor efter ett möte i Vita huset. Donald Trump kommenterar även Irans vapenlager, våldet i Libanon och kritiserar påven.

Read more »

SAS bekräftar flygtrafiken och Posti expanderar i SverigeSAS försäkrar om fortsatt flygtrafik och Posti rapporterar stark tillväxt och ökad efterfrågan på logistiklösningar i Sverige, med fokus på outsourcing och hållbarhet.

Read more »

Trump mötte sändebud från Israel och Libanon – Konferens om biologisk mångfald och näringslivDonald Trump träffade israeliska och libanesiska sändebud i Washington och lovade framtida möten med Israels premiärminister och Libanons president. Samtidigt lyfts vikten av att företag integrerar naturkapital i sina riskbedömningar, vilket kommer att diskuteras på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm den 7 maj.

Read more »

Ung kvinna omhändertagen efter larm från Säpo | Senaste nytt på SvDEn 18-årig kvinna har omhändertagits och placerats på Sis-hem efter ett oroslarm från Säpo, skriver TV4 Nyheterna.

Read more »

Liberalerna vill införa 'hjälpklasser' | Senaste nytt på SvDLiberalerna samlas i helgen för första gången sedan det dramatiska partistyrelsemötet i mitten av mars, då partiledare Simona Mohamsson levererade beskedet om SD-ministrar.

Read more »