Harry Kane hotar att bryta Linekers rekord, Ghana vinner i sista minuten mot Panama, en kollision med en kameraman i en annan match samt kritik mot Graham Potter diskuteras i podden Inside Blågult.

Harry Kane nådde snart det historiska mål som kunde ha sönderbrutit Gary Linekers ståtliga rekord för flest VM-mål i den engelska landslagströjan. Men i den sena matchens sista minuter uppstod en oväntad logistisk komplikation när den enda utvägen för spelarna gick via en smal, överfull bro som ledde från stadionens trygga zon till omklädningsrummen.

Ett stort antal personer - bland dem supportrar, mediarepresentanter och tillfälliga personalenheter - försökte i panik hitta alternativa vägar för att undvika trängseln. Detta skapade en kaotisk situation som snabbt lockade polisens uppmärksamhet. Tjänstemännen försökte flera gånger avleda folkmassorna och hindra dem från att använda den farliga övergången, men deras insatser misslyckades i det ögonblick då spänningen toppades av kanonhavet som gavs av England.

Samtidigt i en annan del av världscupen såg Ghana ett dramatiskt drama utspela sig i sin premiärmatch mot Panama. Trots att Panama hade byggt upp ett starkt försvar och var nära sitt första VM-poäng på historisk vis, föll de sista sekunderna på ett tragiskt ögonblick. I den 95:e minuten, efter en förlängning som ingen kunde förutsäga, lyckades Ghana bryta igenom med ett mål som slutligen avgjorde matchen med 1-0.

Denna sena seger fick många att ifrågasätta Panamas förmåga att avsluta matcher, men också att berömma Ghanas uthållighet och taktiska disciplin. I den tredje delen av den långa kvällen hände en av sportens mest ovanliga incidenter på planen i en match mellan ett europeiskt lag och Uzbekistan. En snabb ytterspelsare, som haft en särskild roll som nyckelspelare för sitt lag, gjorde en dramatisk insats tidigt i matchen, drygt en halvtimme in.

Han rusade fram längs vänsterkanten, lyckades precis med att manövrera bollen förbi Uzbekistan stjärna Abdukodir Khusanov, och i samma rörelse kolliderade han med både en spelare vid namn Diaz och en kameraman som följde matchen på nära håll. Kollisionen resulterade i att kameramannens keps flög av, och den skadade personen föll till marken med ett grin som tydligt visade på smärta.

Trots att han försökte resa sig på egen hand fick han efter en kort stund hjälp av domarens assistenter och andra funktionärer. Enligt källor på plats fick han först hjälpen att ta sig ur spelområdet, men han fullföljde inte matchen från sidlinjen efter den händelsen. Efter de händelserna samlades analysprogrammet "Inside Blågult" för att summera ännu en dag i det svenska landslagets kampanj inför VM.

Podden diskuterade de senaste matchresultaten och den taktiska utvecklingen, men ett oroande besked lyfte fram en kritisk syn på den hyllade Graham Potter. Trots Potters tidigare framgångar och popularitet började samtalet kring hans ledarskap att förändras i takt med att resultaten uteblev. Programmet föreslog att mer studiotid med djupgående analyser av lagets spelstil och mindre reklam kunde bidra till att belysa de faktiska problemen.

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