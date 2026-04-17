Kanye West-konsert inställd, Stockholmsbörsen stiger, Swedbank-störningar och andra nyheter

Nyhetsöversikt som täcker en inställd konsert med Kanye West i Polen, kraftiga börsuppgångar i Stockholm tack vare positiva signaler från Iran, driftstörningar hos Swedbank, ett unikt anläggningsarbete i Värtahamnen, en tennisspelare som missar Madrid Open, förbundskaptenens VM-truppsläpp, en tidigarelagd slow-tv-sändning, en utredning om läkemedelsbedrägeri, häktning av en finansprofil för insiderbrott, uppmaning att sluta mata småfåglar, tränarbyte i HV71 samt Ungerns premiärministers uttalande efter valförlust.

Kanye West s planerade konsert i Polen som skulle äga rum i juni har officiellt ställts in. Beskedet kommer från arrangören, som uppger att avbokningen beror på signaler från den polska regeringen om en önskan att förhindra spelningen. Stadionchefen Adam Strzyzewski bekräftade i ett pressmeddelande att konserten, som var satt till den 19 juni 2026 på Schlesien stadion, inte kommer att genomföras av formella och juridiska skäl. Denna avbokning sker mitt i en rad andra nyheter som påverkar den globala och nationella scenen.

Stockholmsbörsen upplevde en betydande uppgång under dagen, drivet av positiva besked från Iran angående trafiken i Hormuzsundet. Dessa nyheter fick även oljepriset att sjunka markant. Beskedet att Hormuzsundet kommer att förbli öppet för all kommersiell sjöfart, så länge vapenvilan i Libanon varar, hade en stark inverkan på aktiemarknaden. Vid börsens stängning hade OMXS-index ökat med 2,1 procent. Samtidigt rapporterades det att ett fat Nordsjöolja kostade omkring 89 dollar vid 17.30-tiden, vilket motsvarar en nedgång på 10 procent. Även gaspriserna uppvisade en märkbar minskning. I en annan del av finansvärlden har flera Swedbankkunder drabbats av driftstörningar som pågått sedan måndagen och fortfarande fortgick vid tidpunkten för nyhetsrapporteringen. Enligt Aftonbladet har vissa kundbetalningar inte registrerats korrekt på mottagarnas konton.

Ett omfattande anläggningsarbete pågick under natten mot lördagen vid Stockholm Exergis anläggning i Värtahamnen. Ett närmare 92 meter långt rör, en del av en rörbro med en totalvikt på över 300 ton, lyftes på plats. Syftet med detta projekt är att framöver transportera koldioxid från kraftvärmeverket till en ny anläggning i Energihamnen, belägen på andra sidan Lidingövägen. Målet är att koldioxiden sedan ska fångas in och lagras permanent i berggrunden, vilket är ett steg mot att minska utsläppen till atmosfären. För att möjliggöra arbetet stängdes Lidingövägen av helt för trafik under lördagsnatten, dock med undantag för en tillfällig väg för passage till och från Lidingö.

Inom sportvärlden har tennisspelaren Carlos Alcaraz uttryckt sin besvikelse över att inte kunna delta i Madrid Open, en tävling han beskriver som en av de mest speciella i hans kalender. Detta blir andra året i rad som han missar turneringen. Samtidigt har fotbollslandslagets förbundskapten Graham Potter meddelat att han inom kort kommer att offentliggöra truppen till VM-slutspelet. Truppsläppet sker i Stockholm och VM-premiären mot Tunisien är planerad till den 16 juni i Monterrey, Mexiko. Landslaget samlas i Stockholm den 27 maj och reser sedan till basen i Dallas den 6 juni. Innan avresan spelar laget en landskamp mot Norge i Oslo den 1 juni, följt av ett genrep i Solna den 4 juni mot ett ännu oidentifierat motstånd.

SVT:s traditionsenliga slow-tv-sändning, som ursprungligen skulle ha inletts på onsdagen, har fått tidigareläggas. Anledningen är att älgarna redan har börjat röra sig i de områden som sändningen följer. Sändningen inleds nu vid midnatt, natten till lördagen. Ett liknande scenario inträffade även förra året då den planerade sändningen från Ångermanälven fick tidigareläggas med en vecka då älgarnas rörelsemönster inte stämde överens med SVT:s ursprungliga planering.

En utredning rörande ett misstänkt bedrägerimål där tre läkare och tre apotekare häktats för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri har lett till att Läkemedelsverket beslutat att omedelbart stänga två apotek. Dessa apotek misstänks för inblandning i bedrägerihärvan. I en separat händelse har finansprofilen Günther Mårder häktats, misstänkt för grova insiderbrott. Mårder är styrelseordförande i Spotlight Group, som på torsdagskvällen informerade om att deras ordförande begärts häktad.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmanar nu allmänheten att avstå från att mata småfåglar under de kommande tre veckorna. Syftet är att begränsa spridningen av den så kallade blåmessjukan, en sjukdom som kan spridas snabbt när många småfåglar samlas vid fågelbord. Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär och viltpatolog på SVA, betonar att fåglarna nu kan finna tillräckligt med föda i naturen tack vare vårens ankomst.

Inom ishockeyn har HV71 sparkat huvudtränaren Anton Blomqvist och även assisterande tränaren Kris Beech. Klubben har inte sett den önskade sportsliga utvecklingen, enligt tf general manager Johan Hult. Beslutet kommer efter två säsonger med Blomqvist vid rodret. HV71 meddelade att de planerar att presentera nästa års tränarstab inom en snar framtid, medan Nicklas Rahm fortsätter som assisterande tränare och en dialog förs med Joel Gistedt gällande en eventuell förlängning som målvaktstränare.

I Ungern har premiärminister Viktor Orbán, i sin första intervju efter söndagens valförlust, tagit på sig ansvaret för resultatet. Hans uttalande markerar en första reaktion på partiets prestation i valet.





