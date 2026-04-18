Kanye West stoppas från spelning i Schweiz – flertalet avbokningar fortsätter

Kanye West nekas konsert i Schweiz på grund av sina antisemitiska uttalanden. Detta följer en rad avbokningar och visumförbud i andra länder. Rapporten täcker även nyheter om skada på fotbollsspelaren Serge Gnabry, livsmedelåterkallelse i Österrike, hundbett i Jordbro, politiska skiften i Ungern, dödsfall inom USA:s immigrationsförvar, samt invigningen av Judiska internationella filmfestivalen i Malmö och påvens uttalanden.

Den amerikanske rapparen Kanye West , numera känd som Ye, fortsätter att drabbas av konsekvenser efter sina upprepade antisemitiska uttalanden. Denna gång är det den schweiziska fotbollsklubben FC Basel som stoppar artisten från att uppträda på deras arena. West hade planerat en konsert den 26 juni, men FC Basel har meddelat att de inte går vidare med ansökan. FC Basel uppger i ett uttalande att beslutet fattats i enlighet med klubbens värderingar.

Detta kommer efter en rad andra avbokningar för West. Tidigare i veckan ställdes planerade spelningar i Polen och Frankrike in sedan ländernas regeringar signalerat att de inte önskade hans medverkan. Även Storbritanniens regering har meddelat att artisten inte beviljas visum för att spela på en festival i landet. Denna trend av avbokningar och visumförbud belyser den ökande negativa reaktionen mot Wests kontroversiella uttalanden, som har lett till att flera samarbeten och möjligheter inom musikindustrin nu stryps. Den tyska fotbollsspelaren Serge Gnabry, anfallsstjärna för Bayern München, har ådragit sig en lårskada. Klubben har inte angett någon exakt tid för hans återkomst, men tyska medier rapporterar att Gnabry kan ha spelat sin sista klubblagsmatch för säsongen. Detta innebär en risk att han missar sommarens VM i Nordamerika, en betydande förlust för både spelaren och hans landslag. I Österrike har en tillverkare av barnmat, Hipp, återkallat burkar på grund av misstänkt sabotage. Råttfarliga ämnen kan ha tillförts produkterna. Hipp meddelar att hela sortimentet av barnmatsburkar som säljs hos Spar Österrike dras tillbaka, då det inte kan uteslutas att farliga ämnen har tillförts en produkt med morot och potatis. Tillverkaren varnar för att konsumtion kan vara livsfarlig. Denna händelse understryker vikten av livsmedelssäkerhet och hur snabbt konsumentförtroendet kan undermineras. Två män i 30- och 40-årsåldern har blivit bitna av en hund i en lägenhet i Jordbro, söder om Stockholm. En av männen, som äger hunden, fick omfattande skador och fördes till sjukhus med ambulans. Båda männen blev bitna i armarna, och en av dem även i magen och ett ben. Hunden har omhändertagits av polisen och en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot hundtillsynslagen kommer att upprättas. Peter Magyar förväntas tillträda som ny premiärminister i Ungern den nionde eller tionde maj. Efter att samtliga röster i det senaste valet har räknats står det klart att Magyars parti har säkrat 141 av 199 platser i parlamentet, vilket är två fler än vad som tidigare rapporterats. Detta ger premiärministern en stark mandat för att genomföra sin politiska agenda. Den amerikanska immigrations- och tullmyndigheten ICE rapporterar att minst 17 personer avlidit i deras förvar under årets första tre månader. Detta är en oroande ökning jämfört med föregående år, då totalt 31 personer dog, vilket var den högsta siffran på 20 år. Bland de döda i år finns individer med mexikansk och kubansk bakgrund, vilket väcker frågor om förhållandena inom immigrationssystemet. Den första upplagan av Judiska internationella filmfestivalen, JIFF, har invigts i Malmö. Kulturminister Parisa Liljestrand (M) närvarade vid invigningen som hölls på kulturhuset Palladium. Festivalen, som pågår under tre dagar, kommer att visa filmer som utforskar judisk identitet, kultur, historia och samtida frågor. Ursprungligen planerad till hösten, försenades festivalen på grund av svårigheter att garantera säkerheten vid val av lokal. Festivalen kommer att visa ett tiotal filmer från olika länder, inklusive Sverige, USA, Israel och Ungern. Denna festival bidrar till att belysa och fira judiskt kulturarv i Sverige. Påve Leo XIV har uttalat sig för att klargöra sina senaste uttalanden. Han beklagar att hans ord har tolkats som ett svar på kritik från USA:s tidigare president Donald Trump, och betonar att han inte har något intresse av att debattera med Trump. Påven förklarar att hans uttalande om att tyranner ödelägger världen, vilket amerikanska medier tolkat som en referens till Trump, faktiskt skrevs långt innan Trump kommenterade påvens fredsbudskap. Trump hade tidigare kritiserat påvens fredspredikan med anledning av kriget i Iran och har även mött kritik för att ha delat en AI-genererad bild av sig själv som Jesus på sociala medier. Denna ordväxling belyser den spända relationen mellan religiösa ledare och politiska figurer





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kanye West FC Basel Antisemitism Avbokningar Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

